L’autunno caldo della modellistica marina di Arpa Fvg

Con gli inizi di settembre il programma MAdAM, Modellistica Ambientale delle Acque Marine di Arpa Fvg, entra in un’importante fase di accelerazione. Infatti risorse provenienti dai tre progetti Interreg IT-HR, AdriaClim, Cascade e Firespill, e destinate allo sviluppo e all’implementazione di strumenti modellistici dedicati allo stato del mare, troveranno il contesto favorevole nell’ambito del programma MAdAM.



Ciascuno dei tre progetti europei prevede un’importante componente modellistica, in particolare AdriaClim per le problematiche dei cambiamenti climatici nel mare Adriatico e dei loro impatti anche lungo le coste; Cascade per la valutazione delle condizioni ambientali marine in cui specie animali e vegetali attualmente si trovano in situazione di stress, con il rischio di riduzione della biodiversità; Firespill per la gestione delle emergenze ambientali connesse allo sversamento di idrocarburi nel mare.



Tutti i modelli, i codici di supporto e i flussi di calcolo saranno sviluppati secondo quello che è il consolidato metodo di sviluppo collaborativo e documentazione di software e servizi delOgni obiettivo modellistico, raggiunto nel contesto dei progetti, contribuirà alla missione di MAdAM secondo la logica iterativa ed incrementale su cui si fonda il programma.