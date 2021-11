L’Avvento sta arrivando a Salisburgo

A Salisburgo l’Avvento è pronto ad accendersi e lo farà quest’anno con un’importante novità per i turisti. Infatti, l’apertura dei tradizionali mercatini nel centro storico sarà prolungata di una settimana e anziché terminare alla Vigilia del Natale arriverà fino al 1° gennaio. Sarà uno stimolo in più per i friulani che vorranno visitare la città simbolo del barocco, raggiungibile in appena tre ore da Udine. Dal 18 novembre, quindi, tutto il centro storico entra in pieno clima natalizio: la fortezza di Hohensalzburg, il Duomo, i palazzi della Residenza Vecchia e Nuova, il museo del Natale in piazza Mozart e la torre del Carillon diventano un insieme unico, come raramente lo si percepisce nel resto dell’anno. Le bancarelle attorno alla chiesa principale sono presenti dalla fine del XV secolo. Qui ogni giovedì e sabato sera (alle 18.30) le luci della piazza Residenzplatz vengono abbassate per il tradizionale concerto di fiati “Salzburger Turmblasen” e dalla loggia del Duomo e dalle terrazze del Carillon (Glockenspiel) e del museo del Natale risuonano melodie natalizie. Inoltre, ogni giorno alle 17 (nei fine settimana anche alle 15) è possibile assistere ai “Canti davanti al Duomo”. Ogni domenica d’Avvento, alle 16, il Bambin Gesù appare con due angeli e distribuisce dolciumi, mentre il mercoledì dalle 16 legge storie di Natale sotto l’albero illuminato in piazza Residenzplatz. Poco distante, il Salzburger Weihnachtsmuseum in piazza Mozartplatz (aperto tutto l’anno) è una vera fonte di conoscenza e di storia: gli oggetti collezionati con passione raccontano la storia delle feste natalizie dai primi calendari d’Avvento al significato delle decorazioni natalizie. Infine, per i più esigenti, dal 26 novembre al 12 dicembre a Salisburgo si tiene il Festival dei Canti d’Avvento. Fondato esattamente 75 anni fa da Tobi Reiser senior, questo evento musicale attira ogni anno circa 36mila spettatori. L’edizione 2021 è intitolata “Fürchte dich nicht!” (Non temere!) e intende trasportare i visitatori al tempo della nascita di Cristo.