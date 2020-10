L’emergenza Covid 19 riapre la forbice

Rispetto alla prima decade del secolo, quando la forbice tra stipendi del pubblico e del privato era cresciuta in maniera impetuosa, anche a causa di vari interventi presi per limitare la spesa pubblica, presi anche nella nostra regione negli anni scorsi, ora le differenze, che pure restano, sono meno marcate.

Anzi, negli ultimi tre anni la spesa pro capite per dipendente pubblico è in linea con quelli pagati negli altri Paesi aderenti all’Ue, ma ciò è frutto in parte del blocco della contrattazione collettiva fino al 2015, del limite alla retribuzione individuale e del blocco delle assunzioni, che hanno consentito di limitare l’esborso. Sebbene le organizzazioni sindacali denuncino la sostanziale perdita di potere d’acquisto degli stipendi nel comparto pubblico, non si può non ricordare che le stesse dinamiche, molto più evidenti, hanno pesantemente penalizzato la retribuzione nel settore privato dove, per altro, i dipendenti spesso devono fare i conti con contratti di solidarietà, part time e cassa integrazione che, a fine mese, provocano decurtazioni molto rilevanti rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro (oltre a godere di minori garanzie in termini di conservazione del posto di lavoro, tanto che molti guardano con profonda preoccupazione alla pesante emorragia di occupati che potrebbe verificarsi non appena scadrà il blocco ai licenziamenti imposto dal Governo).



Quanto sta accadendo a causa dell’emergenza Covid 19 è abbastanza emblematico: mentre nel settore privato le aziende hanno fatto largo ricorso alla cassa integrazione e alle ferie per far fronte al calo di lavoro, mentre moltissimi impiegati hanno continuato a svolgere le loro mansioni da casa con il telelavoro (o smart working, secondo la moda lessicale del momento), nel settore pubblico quasi tutti gli uffici - con la sola eccezione di quelli comunali - hanno funzionato a scartamento ridotto senza tuttavia registrare alcuna riduzione dello stipendio. Il ricorso al telelavoro da parte dei dipendenti pubblici, che pure è stato in certi settori elevato in termini percentuali, non sempre ha fornito i risultati sperati .Nel comparto della sanità si è invece registrato il fenomeno opposto: medici e infermieri hanno lavorato a pieno ritmo ed anzi hanno dovuto far fronte a turni di lavoro molto pesanti. E anche per quanto concerne i lavoratori della scuola il lavoro è andato avanti grazie alla didattica a distanza.