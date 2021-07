L’ex confine orientale punta a reinventarsi

Il nome è ambizioso, Ikarus, ma è solo la sintesi di Integrazione, Cultura, Ambiente, Rurale, Sostenibile, ed è un progetto che porterà eventi culturali, teatro di strada, concerti, escursioni e attività formative in molti comuni della fascia orientale della regione, lungo il confine con la Slovenia, nel territorio della cosiddetta ‘Green Belt’. Coordinato dal Comune di Stregna, Ikarus è uno degli otto vincitori tra i 643 progetti partecipanti all’avviso pubblico ‘Borghi in Festival’, promosso dal Ministero della Cultura.

“Il progetto - spiega il Sindaco di Stregna, Luca Postregna, capofila dell’iniziativa - è nato con l’idea di valorizzare i territori e i piccoli borghi unendoli in un obiettivo di crescita comune e condivisa. La forza e l’unicità del progetto stanno nel fatto di aver messo insieme oltre 50 partner e patrocini tra Comuni, organizzazioni no profit, aziende e associazioni”.



L’ESEMPIO DI TOPOLO’

- In attesa di unin quella che dal dopoguerra è stato, per decenni, un territorio-cuscinetto, un confine orientale dimenticato, Ikarus parte con una sorta di ‘assaggio’, o ‘evento zero’.alle 17, in un altro luogo di confine che ha saputo reinventarsi creativamente,, il patron della Subida di Cormons, e, vignaiolo famoso nel mondo per i suoi vini nati secondo natura. “Due grandi uomini – precisa Postregna - che hanno fatto dell’amore per la propria terra un successo personale e d’impresa: sanno bene cosa significhi investire per valorizzare le risorse locali di luoghi unici e ancora ‘grezzi’ come la nostra Green Belt regionale”.