L’Inps avvia il servizio di appuntamento telefonico a domicilio

Dal prossimo lunedì 15 giugno il servizio di relazione con il pubblico dell’Inps sarà potenziato con un servizio di richiamata telefonica a domicilio da parte dell’Istituto. I cittadini potranno prenotare l’appuntamento telefonico con un funzionario dell’Inps, nell’ora e nel giorno prescelto (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ) per ottenere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica di pensione o di ammortizzatori sociali.

Il servizio si può prenotare con le seguenti modalità:

• presidio telefonico provinciale ai numeri 0481 389200 (Gorizia), 0434 527300 (Pordenone), 040 3781200 (Trieste) e 0432 596500 (Udine);

• Contact Center – servizio Sportelli di Sede ai numeri 803 164 (gratuito da fisso) e 06 164 164 (a pagamento da mobile)

• APP Inps Mobile – servizio Sportelli di Sede

• Sito Istituzionale www.inps.it



Servizio Sportelli di Sede

Nell’attuale fase emergenziale - che ha visto la sospensione dell'accesso fisico agli sportelli delle sedi per evitare assembramenti e a tutela della salute pubblica - l’Istituto continua anche fornire i servizi ai cittadini tramite le consuete modalità telematiche o telefoniche, e il presidio telefonico provinciale, attivo dalle 8.30 alle 16.30 al quale i cittadini si possono rivolgere per ottenere informazioni.Sempre dal 15 giugno prossimo, inoltre, verrannoche saranno gestiti da remoto tramite piattaforma on line oppure tramite contatto telefonico e prenotabili secondo le modalità già in uso.Relativamente alla, al fine di assicurare il più ampio livello di fruizione al servizio, l’Istituto ha predisposto. Oltre ai diversi canali telematici dell’Istituto, dalla quale è possibile stampare o richiedere direttamente la certificazione, è possibile richiederne la spedizione all’indirizzo di residenza telefonando al numero verde dedicato 800 434320, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile, oppure i numeri verdi 803164 da rete fissa (gratuito) o 06 164164 da mobile (a pagamento secondo il piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante).