L’orto non è più felice

“Per ragioni tecnico-ammnistrative l’accesso all’orto botanico è temporaneamente precluso ai visitatori. Ci scusiamo per il disagio”.

Questo scarno messaggio si legge su un cartello all’ingresso di quello che era l’Orto botanico didattico di via Francesco Urbanis, patrimonio della fu Provincia di Udine, in pieno centro studi, dietro il liceo scientifico Marinelli. Poche parole per avvertire i visitatori che nel giardino non sbocciano più i fiori. Ormai da anni.

Leggendo i commenti su Tripadvisor, già nel 2016 i visitatori sconsigliavano la visita.



Uno di loro si diceva sconcertato per aver trovato piante secche e malate. Nel 2017 un altro parlava di deserto, pantano, cartellini illeggibili e serre in pessimo stato. Eppure, l’orto botanico, aperto fin dagli Anni ’50, occupa una superficie di oltre 3.000 metri quadrati e nel corso del tempo è stato oggetto di diversi interventi, per rinnovare serre, magazzini, laboratori didattici, oltre a terreni e aree di coltivazione.



PROGETTO DI RILANCIO

- Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, però, ha l’orto botanico friulano nel cuore e non vuole assolutamente che questo patrimonio vada perso.“Quando ero presidente della Provincia di Udine – spiega - avevo investito molto per la sua manutenzione. Ora che la gestione dell’orto è passata al Comune ci sarà un vero rilancio. Abbiamo deciso di affidare la sovrintendenza tecnico-scientifica al museo di Storia naturale. L’obiettivo è che gli studenti delle scuole possano visitarlo, frequentare i suoi spazi e usare aule e laboratori per motivi didattici. Non abbiamo ancora deciso a quanto ammonterà il finanziamento dei lavori. Purtroppo, l’emergenza sanitaria ha bloccato tutti i progetti”.Anche il vicesindaco Loris Michelini appoggia l’idea di un recupero degli spazi.“Adesso l’orto botanico è in stato di quasi abbandono – spiega il vicesindaco - ma sono stati già decisi gli interventi e il suo affidamento per la parte tecnica al museo di Storia naturale. E’ possinbile anche la collaborazione dell’Università”.