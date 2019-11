L'abbraccio a Casellati di una lontana parente friulana

Visita in Friuli Venezia Giulia con sorpresa per la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati che a Gorizia è stata avvicinata da un'anziana che l'ha voluta abbracciare e salutare calorosamente. La signora, che ha 93 anni, si chiama Linda Brotto e ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per incontrare la presidente Casellati. Pare, infatti, che sia una sua lontana parente, nonché na grande fan della Presidente del Senato. La presidente Casellati ha ringraziato e abbracciato la nonnina, regalandole un foulard del Senato a ricordo dell'incontro.