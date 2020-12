L'affascinante storia dei Carabinieri in Friuli Venezia Giulia

Questa mattina, in videoconferenza, è stata presentata l’opera editoriale “I Carabinieri in Friuli Venezia Giulia”, realizzata in occasione della ricorrenza del 70ennale della costituzione del Comando Legione di Udine, avvenuto il 1° novembre 1950.

Il Comando è erede della Legione Provvisoria Carabinieri costituita fin dal 1916 nei territori occupati dall’Esercito Italiano nel corso delle prime fasi della Grande Guerra, quando i Carabinieri costituirono la tradizionale capillare rete di piccoli presidi (organizzati sotto la Divisione di Udine e, successivamente, della 2^ Divisione Udine e della Divisione di Gorizia), per ricostituire il sistema della sicurezza pubblica dopo l’abbandono delle autorità austroungariche preposte.

La Legione Provvisoria Autonoma, successivamente ripiegata oltre il Piave (ma non la rete dei presidi dei Carabinieri, rimasti sul posto a difendere le popolazioni e a mantenere l’ordine), passò poi nel 1918 a Trieste dove fu infine costituita in Legione Carabinieri Reali di Trieste fino alla cessazione delle funzioni per ordine delle autorità del Reich, nel 1944.

A seguito della perdita di parte del territorio, infine, fu creata il 1° novembre 1950 a Udine l’attuale Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, che ricomprende dal 26 ottobre 1954 anche la provincia di Trieste. Il volume presentato ripercorre le tappe di questa particolare epopea italiana, vissuta con le storie della popolazioni del Friuli e della Venezia Giulia e con essa dei Carabinieri che da allora ne condividono la vita, al servizio della gente in pace come in guerra, sempre presente per un sostegno nelle tragedie e nei disastri, ma vigilando anche sui momenti più esaltanti.

Nel corso della conferenza ha preso la parola il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, che ha sottolineato il suo apprezzamento per la vicinanza che i Carabinieri da sempre dimostrano alla gente e alle istituzioni locali che a lui fanno riferimento, e che tutti riconoscono all’Arma l’importanza di questa efficace e generosa presenza.

Ha poi preso la parola il Generale di Brigata Antonio Frassinetto, Comandante della Legione Carabinieri, che ha sottolineato come quella vissuta dai Carabinieri in questa Regione attraverso il Risorgimento e le due Guerre Mondiali risulti particolarmente ricca di storie di straordinario eroismo quotidiano. Non a caso la Legione di Udine, ultima nata cronologicamente tra le Legioni Carabinieri in Italia, risulta la più considerevole per il numero di militari decorati al valore militare o civile.

Il Direttore Responsabile della rivista “Le Tre Venezie”, Tonino Bortoletto, ha ancora evidenziato come l’opera presentata su “I Carabinieri in Friuli Venezia Giulia”, di particolare pregio nella sua pur lusinghiera carriera editoriale, riprenda un percorso che nel rappresentare la presenza dell’Arma nel territorio e tra la gente era gia’ stato avviato nel passato nel Veneto, un percorso che (auspica) puo’ ancora essere ripresentato in ulteriori realtà.

Graditissima ospite infine Paola Carnielli Del Din, che con la sua presenza alla videoconferenza ha conferito onore e lustro all’incontro. Invitata a prendere la parola dal Generale Frassinetto, la professoressa, medaglia d'oro al valor militare, ha ricordato – ponendo un paragone con la complessa attuale emergenza sanitaria – come proprio nei momenti più bui e difficili della nostra storia, laddove la vita della comunità e le relazioni con chi ci è vicino sono rese più ardue e problematiche dalle circostanze, da divisioni o per scontri aperti, noi Italiani abbiamo sempre ritrovato la nostra unità, riuscendo a fare fronte comune e a ritrovarci superando anche difficoltà apparentemente insormontabili.