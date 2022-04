L'affido, una scelta d’amore

Sabato 2 aprile, dalle ore 9.30, l’affido familiare sarà al centro del convegno organizzato dal Distretto Lions 108 Ta2 con il patrocinio del Comune di Pordenone al Centro Culturale Casa A. Zanussi di via Concordia. Un incontro aperto alla cittadinanza, coordinato dall’officer distrettuale Lions Avv. Cecilia Franciosi de Castello, per conoscere le opportunità offerte da uno strumento previsto dall’ordinamento giuridico per tutelare il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo. A trattare il tema sotto l’aspetto normativo e in relazione ai soggetti coinvolti, nonché alle tipologie e al percorso di affido, interverranno, tra gli altri, il Dott. Angelo Lazzaro - già presidente del Tribunale di Pordenone, la Dott.ssa Elisabetta Moreschini - giudice togato del Tribunale per i Minorenni di Trieste e la Dott.ssa Chiara Tunini - pedagogista, formatrice e giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Trieste. A portare le testimonianze di esperienze dirette di affido, la presidente dell’Associazione il Focolare di Tapogliano e una famiglia bellunese.



“Parlare di Affido – afferma Eddi Frezza, Governatore del Distretto Lions 108 Ta2 – significa parlare di minori, di una parte della nostra comunità fragile, che ha bisogno di aiuto e supporto e che alla pari rappresenta il futuro. Un’opportunità importante, quanto ancora poco conosciuta, per mettere i minori svantaggiati nelle condizioni di sviluppare al meglio le proprie potenzialità in un ambiente comprensivo e amorevole. Per questo la nostra associazione si sta impegnando per promuoverne la conoscenza in tutta Italia. E proprio in questa cornice i Lions hanno voluto un convegno di respiro interregionale per dare la massima visibilità a questo importante strumento giuridico con la partecipazione di esperti e famiglie affidatarie del territorio.”L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali social del Distretto Lions 108 Ta2: Facebook