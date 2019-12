L'Alpinismo diventa patrimonio Unesco

L'Alpinismo entra ufficialmente a far parte del patrimonio culturale immateriale tutelato dall'Unesco. La decisione, in occasione della Giornata internazionale della Montagna, è stata presa da una Commissione speciale dell'organizzazione dell'Onu, che si è riunita a Bogotà. L’alpinismo è stato iscritto nella lista Unesco come "l'arte di scalare le montagne e le pareti rocciose, grazie a capacità fisiche, tecniche e intellettuali".

Iniziato nove anni fa, il percorso di candidatura è stato sostenuto in maniera sinergica da Italia, Francia e Svizzera, con il coordinamento dei Comuni di Courmayeur e Chamonix.

"L'alpinismo ha una grande storia nel Friuli Venezia Giulia, grandi guide e maestri che hanno scalato i nostri monti e i giganti da 8mila, aprendo vie e creando scuole. Il riconoscimento dell'Unesco onora questa storia e un patrimonio ambientale e naturalistico come quello delle Dolomiti friulane o delle Alpi Giulia", ha detto la deputata dem Debora Serracchiani.

"Dobbiamo ringraziare il Cai del Fvg nelle sue varie articolazioni territoriali per aver sempre dato prestigio a un'attività che significa prima di tutto amore per le nostre montagne ma anche - ha precisato - dialogo e amicizia tra le genti, al di là dei confini che ci uniscono all'Austria e alla Slovenia".

"Va riconosciuto anche al ministro Dario Franceschini di aver creduto in questo percorso e - conclude Serracchiani - di aver contribuito a ottenere questo riconoscimento".