L'alta formazione Mits ai vertici nazionali

Il Mits di Udine si conferma ai vertici nazionali dell'alta formazione tecnica e dal Miur arriva l'accesso ai fondi premialità per i risultati ottenuti su vari indicatori tra cui la professionalizzazione e occupazione dei diplomati tecnici superiori. Accanto ai corsi di Meccatronica che da sei si confermano tra quelli premiati, quest'anno ha raggiunto l'eccellenza anche il corso Marketing arredo, che nel proprio ambito si è posizionato al primo posto in Italia. Grazie ai fondi premiali il Mits continuerà a garantire il continuo aggiornamento e ammodernamento dell'offerta formativa.

I corsi dell'Istituto tecnico superiore, che si occupa dell'alta formazione post diploma nelle nuove tecnologie per il made in Italy, sono stati valutati dall'Indire (Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa) sulla base di diversi indicatori: attrattività, ossia il numero di studenti partecipanti alle selezioni e ammessi ai corsi, il successo formativo con conseguimento del diploma di stato; l'occupabilità, ossia la percentuale di occupazione a 12 mesi dal conseguimento del titolo di stato finale e coerenza dell'inserimento lavorativo con il percorso Its; la professionalizzazione - permanenza in impresa, quindi la percentuale delle ore di tirocinio sulle ore complessive; la partecipazione attiva, ossia il numero dei docenti provenienti dal mondo del lavoro o dall'università, le ore sviluppate in laboratori di imprese o di ricerca.

Sono stati 187 i percorsi valutati complessivamente in Italia e per il sesto anno consecutivo, tutti i corsi Its conclusi nel 2018 si sono collocati nella fascia di eccellenza (ovvero superiori a 70 punti). I corsi di Tecnico superiore automazione sistemi meccatronici hanno ottenuto le valutazioni di 81,82 (corso A) e di 81,11 (corso B). La new entry, il corso Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing al termine del primo anno di attività occupa il primo posto tra i corsi del settore arredo con un punteggio di 74 punti.

Secondo la vicepresidente della Fondazione Mits, Paola Perabò, "questo è un risultato frutto della costante sinergia del mondo produttivo con un team, quello Its, molto qualificato, costituito da esperti della formazione superiore e docenti provenienti dal mondo del lavoro, che con passione investono le loro competenze a favore dei futuri professionisti delle imprese. Il capitale umano qualificato, oggi più che mai, rappresenta l'occasione per superare positivamente le sfide del presente e del futuro".

"Come Liceo artistico Sello, sede ospitante del corso Arredo - commenta la dirigente Rossella Rizzatto – non possiamo che essere soddisfatti di questo successo di squadra che dimostra ancora una volta il valore dei percorsi attuati. Dimostriamo di essere in grado di coniugare alta formazione e occupazione nell'interesse dei giovani e delle aziende del territorio. Il futuro della nostra regione passa anche attraverso percorsi virtuosi come questo, che, in base a questi risultati, vanno sempre più incentivati".