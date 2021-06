L'alta formazione Mits ai vertici nazionali

Il MITS di Udine si conferma ai vertici nazionali dell'alta formazione tecnica e dal Miur arriva l'accesso ai fondi premialità per i risultati ottenuti su vari indicatori tra cui la professionalizzazione e occupazione dei diplomati tecnici superiori.

Anche nel monitoraggio Indire 2021 (Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa) si conferma dunque l'alta qualità di due dei tre corsi attivati in Fvg nel biennio 2017/2019, facendo così aumentare a 12 il numero dei corsi che dalla sua istituzione risultano di eccellenza e accedono al finanziamento straordinario "premialità" del ministero dell'Istruzione, che consente l’ulteriore sviluppo di laboratori e offerta formativa.

La percentuale media di occupazione dei corsi MITS in piena pandemia è dell’86 per cento, superiore a quella nazionale, ma su alcune specializzazioni sfiora il 93 per cento, mentre si conferma il riconoscimento ai Tecnici superiori MITS di 51 CFU per l’iscrizione al corso di laurea di ingegneria. Nel 2021 si è confermata anche la capacità di sperimentare metodologie didattiche learning by doing, che grazie allo sviluppo dei laboratori di robotica, stampa 3D e automazione avanzata PLC, realtà aumentata/virtuale e alle dotazioni didattiche gratuite per i corsisti, hanno visto crescere la motivazione dei corsisti, la competenza nel team working e nell'ideazione e realizzazione di prototipi. Inoltre, si rafforza il rapporto tra MITS e territorio: per il biennio 2021/2023 sono progettati per l’approvazione della Regione FVG 5 corsi ITS: Automazione e Sistemi Meccatronici- Mecathronics & Robotic e Additive Manufacturing, Manutentore di aeromobili, ma è prevista l’attivazione di nuove figure Agro Tech Specialist e Energy Specialist/Green and sustainable factories.

In un paese paradossale ad alta disoccupazione giovanile, ma in cui un’azienda su tre non trova lavoratori qualificati, i dati riportati dal monitoraggio annuale delle performance dei corsi Its da parte di Indire evidenziano chiaramente che gli Its sono percorsi di alta qualificazione: da una parte essi sostengono i processi di innovazione in atto nel settore manifatturiero e dei servizi, dall’altra costituiscono per i giovani una privilegiata opportunità di inserimento lavorativo di qualità.

Gli ITS (Istituti tecnici superiori) sono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante legata al sistema produttivo territoriale e al mercato del lavoro: istituiti nel 2008 ispirandosi a modelli da tempo consolidati in altri paesi europei, quali le Fachhocschulen tedesche, Scuole universitarie professionali svizzere, al Brevet technicien supérieur o al Diplome universitaire de technologie francesi, organizzati come fondazioni di partecipazione, nel 2021 hanno raggiunto il numero di 110, con 713 percorsi attivi frequentati da 18.273 giovani in prevalenza di età compresa tra 18 e 24 anni.

I percorsi sono erogati in settori tecnologici d’avanguardia e hanno una durata quasi esclusivamente biennale: ciascun diploma di Tecnico superiore corrisponde a figure nazionali e piani di studio definiti con le imprese e a competenze sviluppate nei luoghi di lavoro: i soggetti partner degli Its sono 2.898, di cui 1.141 sono aziende, ma le aziende sede di stage sono 3.681. I docenti formatori provengono per il 71 per cento dal mondo del lavoro/libere professioni, il 41,3 per cento delle ore del percorso è realizzato in stage, il 27 per cento delle ore di formazione è svolto in laboratori di impresa o ricerca. Il 55% dei percorsi utilizza le Tecnologie abilitanti 4.0 e nell’84 per cento dei percorsi anche più di una.

Questo peculiare rapporto con il mondo della produzione fa sì che l’offerta formativa Its sia innovativa, evoluta e rispondente alle esigenze del mondo imprenditoriale: a livello nazionale nel 2020, anno della pandemia Covid, a 12 mesi dal conseguimento del diploma di Tecnico superiore, l’83 per cento dei diplomati è inserito nel mondo del lavoro e di questi il 92 per cento in settore coerente con il percorso di studi. L’analisi dei dati relativi ai diplomati evidenzia inoltre che a ottenere i risultati migliori di successo formativo è l’area tecnologica “Nuove tecnologie per il made in Italy” e in particolare l’ambito sistema meccanica.