L'Amministratore di sostegno, gli strumenti del mestiere

L'Ambito Territoriale Agro Aquileiese, in collaborazione con Hattiva Lab, realizza un percorso di approfondimento sulla figura dell'Amministratore di sostegno. Il corso, di livello avanzato e articolato in quattro serate per un totale di sei ore, approfondirà aspetti tecnici e specifici legati alle sfide che l’Amministratore di Sostegno si trova a sostenere nell’esecuzione del proprio ufficio.

Il percorso formativo si rivolge a persone in possesso di una formazione di base sull'istituto, ad Amministratori di Sostegno e assistenti sociali (per quest’ultima categoria sarà richiesto il riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali FVG). Il corso si svolgerà on line su piattaforma Teams, a cadenza settimanale nella giornata del giovedì, dalle 18 alle 19.30.

Il link per collegarsi sarà comunicato agli iscritti nei giorni precedenti all’inizio del corso. Essendo a numero chiuso, è necessario iscriversi compilando il modulo scaricabile dal sito della onlus.

Il programma:

Giovedì 7 ottobre 2021: Atti di straordinaria amministrazione: compravendite di immobili e successioni – Avv. Enrico Fedozzi, operatore Sportello ADS per l’Ambito Territoriale Agro Aquileiese;

Giovedì 14 ottobre 2021: L’Amministratore di sostegno ed il consenso informato – teoria e pratica - Avv. Matteo Morgia del Foro di Trieste, Vicepresidente AsSostegno;

Giovedì 21 ottobre 2021: Amministrazione di sostegno, gioco d'azzardo e dipendenze comportamentali - dott.ssa Anna Venturini, educatrice professionale presso SC Dipendenze Area Bassa Friulana ASU FC;

Giovedì 28 ottobre 2021: L’ordinaria amministrazione: il rendiconto annuale – Dott.ssa Roberta Sara Paviotti, Giudice tutelare presso il Tribunale di Udine.

Informazioni e iscrizioni: Hattiva Lab coop. soc. onlus, Via Porzùs 62, Udine. Tel. 0432 566159 - segreteriacorsi@hattivalab.org

Chi è l'Amministratore di Sostegno? La legge 9 gennaio 2004 numero 6 istituisce l'Amministrazione di Sostegno: un istituto a salvaguardia dei "soggetti deboli", ovvero di coloro i quali, in conseguenza di disabilità fisiche, psichiche o semplicemente per uno stato di emarginazione sociale, presentano aspetti di fragilità e vulnerabilità nel contesto sociale. Con la minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto, l'Amministratore di Sostegno si prende cura delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, nel compimento delle mansioni della vita quotidiana, mediante interventi sostitutivi o di sostegno temporanei o permanenti. La caratteristica fondamentale è data, in via principale, dal contribuire alla protezione e cura della persona in difficoltà e, in via secondaria, dalla tutela del suo patrimonio. Viene infatti considerato una sorta di progetto di sostegno esistenziale che si accompagna agli interventi professionali messi in atto dalla rete territoriale dei servizi sociali e sanitari.