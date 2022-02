L'Ana di Ronchi si affida ancora a Giorgio Grizonich

Le penne nere di Ronchi dei Legionari si affidano ancora una volta a lui. Che è una sicurezza, una presenza costante e solida. Giorgio Grizonich è stato riconfermato per il biennio 2022-2023 al vertice del gruppo cittadino dell'Associazione nazionale alpini.

La sua rielezione è avvenuta in occasione dell'assemblea generale, alla presenza del sindaco, Livio Vecchiet, e di Alberto Tofful della sezione di Gorizia.

L'assemblea ha designato anche il nuovo consiglio, formato dal vicecapogruppo, Giannino Schiaulini, dal segretario, Marco Danielis, dal cassiere ed economo, Giovanni Furlan, e dall'alfiere, Lido Candido.

Completano il direttivo il responsabile dell'archivio, Sergio Furlani, e i consiglieri Ugo Brogni, Piero Marini, Lorenzo Zorat (responsabile della manutenzione della baita e del giardino) e Franco Soranzio. Revisori dei conti sono Furlani e Soranzio.

“Ringrazio per la fiducia – ha detto Grizonich- e e ringrazio il nostro sindaco per la collaborazione che ha sempre prestato, anche in prima persona. Non posso che auspicare che ci sia una ripresa delle tante attività che, nei due anni passati, sono state sospese a causa della pandemia. E' una speranza che nutriamo davvero”.

Il gruppo ronchese dell’Ana trova le sue radici la sera del 26 gennaio del 1922, quando, nella sala maggiore della Società alpina delle Giulie, si tenne l'assemblea costitutiva della sezione di Trieste. Ma si dovrà aspettare la fine del 1930 per arrivare alla costituzione ufficiale. Artefice della nascita fu Davide Bullian, poi trasferitosi come emigrante in Argentina.