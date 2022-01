L'Anpi Udine dedica la sezione cittadina alla partigiana Gianna

Sabato 15 gennaio, alle 11, nella sala eventi dell'ex Caserma Osoppo in via Brigata Re, 29 a Udine, si terrà la cerimonia di intitolazione della sezione Anpi Città di Udine a Fidalma Garosi Lizzero, la partigiana Gianna.

Interverrà la presidente della sezione cittadina, Antonella Lestani, accompagnata dalle letture di Federica Vincenti, dalle musiche di Giorgio Parisi.

Per partecipare è necessario essere in possesso del Green pass rafforzato e prenotare inviando una mail ad anpiudine@gmail.com, oppure chiamando lo 0432 504813 (dal lun al ven dalle 9.30 alle 13.00) o scrivendo al numero 328 2265222 sul canale whatsapp.