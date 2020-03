L'Apo aderisce alla giornata di preghiera per l'Italia

L’Apo invita tutti a partecipare al momento di preghiera promosso dai Vescovi italiani e previsto per giovedì 19 marzo alle 21, con la recita del Rosario in ogni famiglia.



Il Pesidente dell’Associazione Roberto Volpetti, ha inviato una lettera a tutti i soci e alle altre Associazioni combattentistiche, ricordando “gli straordinari esempi di dedizione e solidarietà e, al tempo stesso, a momenti di consolante condivisione: i canti sui balconi, le bandiere italiane poste sulle finestre, i messaggi di incoraggiamento, le raccolte e le donazioni di fondi, l’impegno del personale medico e paramedico e delle Forze dell’Ordine.”

"Tutto ciò ci incoraggia, prosegue Volpetti - dandoci conferma della grande profondità e della saldezza dell’animo del nostro popolo che, nelle difficoltà, dimostra sempre delle qualità molto superiori rispetto a quanto ci inducono a pensare le pur tante (troppe!!!) meschinerie, gli egoismi, i calcoli di convenienza, le bassezze e le cattiverie di cui abbiamo ogni giorno un desolante spettacolo".



"Oggi ci troviamo di fronte ad un grave tornante della nostra storia: un imprevisto che, però, era ampiamente previsto. La storia ci insegna che i momenti difficili rappresentano delle costanti inevitabili e proprio il Novecento ci ha costretti a vivere esperienze drammatiche, quali i due conflitti mondiali con milioni di morti, fra cui tantissimi giovani e giovanissimi, le epidemie (la “Spagnola”, l’ “Ebola”, …) che hanno mietuto altri milioni di vittime e le catastrofi naturali, fra le quali, per noi friulani, il terremoto del 1976"."Oggi siamo chiamati – conclude Volpetti - ancora una volta a riprendere in mano la nostra vita: la Chiesa e i nostri pastori ci invitano a compiere un gesto di preghiera comune giovedì 19 marzo alle 21 recitando il S. Rosario nelle nostre famiglie ed esponendo una candela o un drappo bianco alla finestra. Lo sollecita anche mons. Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare, che poche settimane fa abbiamo avuto gradito ospite a Canebola nella cerimonia in ricordo del 75° anniversario dell’Eccidio di Porzus, in cui ha manifestato una grande vicinanza all’Osoppo.