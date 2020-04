L'Apo lancia la newsletter per tenersi aggiornati ai tempi del Covid

La situazione di emergenza attuale costringe tutti ad inventare nuovi metodi di contatto e di rapporto con il proprio mondo di riferimento: imprenditori, forze sociali, politiche, aggregazioni, tutti sono costretti a modificare i propri tradizionali metodi di contatto con le persone che costituiscono fattori fondamentali per la propria attività. E’ così anche per l’Associazione Partigiani Osoppo, che ha iniziato ad inviare ai propri soci e simpatizzanti una newsletter con frequenza settimanale via posta elettronica.

“Il periodo di emergenza e di divieto di uscire di casa – dice il presidente Volpetti – ci ha interrogato. La prospettiva era, ed è tutt’ora, quella di una pausa forzata di parecchie settimane. Il che ovviamente ci ha fatto saltare tutte le iniziative che avevamo in programma per questo primo semestre dell’anno e soprattutto si aveva il timore di perdere i contatti con i nostri soci e i tanti amici che abbiamo sparso in tutto il Friuli e anche in altre Regioni.”



“Dopo un momento di smarrimento – prosegue Volpetti – abbiamo deciso di fare questo notiziario da inviare via mail ai nostri soci, i quali in buona parte dispongono della posta elettronica. Lo inviamo però anche a molti altri amici che ben volentieri hanno chiesto di poterlo ricevere".“In realtà è stata una scelta azzeccata, perché siamo riusciti, grazie alla collaborazione di parecchi amici, a confezionare ogni settimana una 'news' di 4 pagine in media, con vari commenti ai fatti e alle ricorrenze che in questo periodo sono state veramente tante. Abbiamo ricordato vari giovani osovani di cui ricorreva il 75° anniversario della morte: Aldo Zamorani, Pietro Maset, Cecilia Deganutti, tutte medaglie d’oro al valor militare. Abbiamo poi ricordato la data del 25 marzo che per noi è un po’ come il nostro compleanno perché in quella data del 1944 divenne operativo il primo reparto della Osoppo Friuli.”“Nel numero 4 del notiziario – continua Volpetti – abbiamo ricordato il 100° anniversario della nascita di Antonio Comelli, il presidente della ricostruzione, il partigiano “Corte” della Brigata Osoppo, ricordando non solo la sua esperienza di partigiano, ma anche di uomo politico, formato e forgiato da quella esperienza al pari di tanti altri esponenti di quegli anni. L’ultimo numero di questa settimana lo abbiamo dedicato ovviamente al 25 aprile, con un commento sul “nostro” 25 aprile, riscoprendo pagine difficili e allo stesso tempo straordinarie della storia della Osoppo”.“E una newsletter così – conclude Volpetti - non potevamo che chiamarla “Pai nestris fogolars”, per i nostri focolari, che è il motto della Osoppo. Per adesso continueremo ad inviarla almeno fin che dura l’emergenza, ma penso che continueremo anche dopo.”Chiunque volesse ricevere il notiziario è sufficiente che ci invii una richiesta tramite il nostro indirizzo mail info@partigianiosoppo.it