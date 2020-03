L'Arcivescovo scrive a sacerdoti e fedeli

"Il tempo di prova continua, lasciandoci nell’incertezza di quando e come ne verremo fuori. Può così sedimentarsi nei cuori una certa stanchezza, che potrebbe spingere a chiudersi nel proprio guscio per non sentire sempre brutte notizie. A tale tentazione dobbiamo resistere e spero che anche queste parole, che ho pensato di rivolgervi, siano un piccolo aiuto". Si apre così il messaggio che il pastore della Chiesa friulana rivolge ai fedeli: "Per resistere assieme – prosegue – è necessario “non perderci di vista l’uno con l’altro”. Questo è il primo invito che faccio a me e a tutti voi".



Dunque una vicinanza forte che si fa concreta in un momento di grave emergenza, un sentimento che esprime anche nei confronti dei sacerdoti, indirizzando pure a loro una lunga lettera che mira ad aprire uno speciale dialogo in questo tempo di deserto: "In questi giorni in cui abbiamo pochi contatti fisici – scrive mons. Mazzocato –, restiamo in comunione di preghiera con il vescovo e tutti i confratelli della nostra grande famiglia del Presbiterio diocesano. Possiamo, poi, prendere l’iniziativa di farci vivi gli uni con gli altri attraverso qualche telefonata o messaggio per scambiarci un saluto, una parola, un parere sulle scelte che stiamo facendo. Sarebbe edificante per tutti anche comunicarci qualche testimonianza su come stiamo vivendo spiritualmente e pastoralmente questo tempo di insicurezza e di prova. Da parte mia, ho espresso la mia riflessione con messaggi ed omelie e continuerò a farlo. Sarebbe bello ascoltarci anche tra di noi".



Nel messaggio ai sacerdoti vengono ribadite le disposizioni emanate il 9 marzo, a cui si aggiungono quattro nuove indicazioni:"Sono sospese le celebrazioni dei battesimi e dei matrimoni mentre per i funerali resta la possibilità di una breve preghiera in cimitero con benedizione del corpo del defunto.- Ai malati gravi è nostro dovere portare i sacramenti in casa, dopo previo accordo con i parenti e rispettando le norme generali di sicurezza.- Valorizziamo al meglio le risorse che offrono i moderni mezzi di comunicazione per accompagnare le persone e le famiglie in momenti di preghiera.- Si invita a spostare la celebrazione della prima confessione e della prima comunione all’inizio del nuovo anno pastorale 2020-21 per consentire un’adeguata preparazione e una celebrazione serena ai bambini, alle famiglie e alle comunità".Di seguito il testo integrale dei due messaggi. Ricordiamo inoltre che i media diocesani offrono ogni giorno momenti di preghiera, sussidi e la celebrazione della Santa Messa: alle 18 su Radio Spazio è possibile pregare il Rosario, che giovedì 19 marzo – in occasione della festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia – sarà presieduto dall’Arcivescovo e trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi. Ogni giorno alle 19.30 sulle frequenze dell’emittente diocesana si può ascoltare la celebrazione dell’Eucaristia feriale (che viene trasmessa in diretta anche da Telefriuli). Radio Spazio trasmette anche la via crucis ogni venerdì alle 15 e, soprattutto, la Santa Messa festiva ogni domenica alle 10 (in diretta anche su Telefriuli). Tutte queste celebrazioni si terranno nel santuario della Madonna delle Grazie, a Udine, privilegiato luogo di affidamento e preghiera in occasione delle epidemie che lungo i secoli hanno colpito il Friuli.Sul sito diocesano (www.diocesiudine.it) sono inoltre pubblicati diversi materiali ad hoc predisposti dai diversi uffici, tanto per la preghiera quanto per la catechesi di bambini e ragazzi. Infine nella consapevolezza che l’informazione e lo spirito di coesione diventano un bene ancora più prezioso in tempi di emergenza, la «La Vita Cattolica», il settimanale edito dall’Arcidiocesi di Udine in queste settimane è disponibile gratuitamente per tutti dal sito www.lavitacattolica.it. Nella sezione “Edizione digitale” il numero disponibile in edicola si potrà anche sfogliare online e scaricare in formato pdf. «Pur distanziati, stiamo insieme», lo slogan adottato per l’iniziativa.