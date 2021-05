L'ARLeF cerca giovani YouTuber marilenghe

L'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane chiama a raccolta ragazze e ragazzi, con meno di 28 anni, che vogliano diventare YouTuber o che lo siano già! Perché? Semplice! Per selezionare un team di giovani che abbia voglia di raccontarsi al mondo, di condividere le proprie passioni con i loro coetanei e di esprimere il proprio talento, in friulano, ma non solo. Il progetto, infatti, si rivolge anche a chi il friulano lo parla poco o non perfettamente. Una cosa che non può mancare ai candidati, però, c’è: devono avere voglia di mettersi in gioco e contribuire al lancio dell'iniziativa.



Per questo progetto, infatti, l'ARLeF ha in programma di creare un nuovo canale in cui le ragazze e i ragazzi possano interagire, condividere, informare, imparare, prendere ispirazione, ciascuno con il proprio e personale stile! Saranno proprio loro, gli YouTuber selezionati, a scegliere i temi da trattare, le modalità in cui farlo, a dare forma e struttura a un “luogo” tutto nuovo e in continuo divenire! Saranno loro a costruire, giorno dopo giorno, la propria avventura digitale!



Candidarsi è semplice. Entrati sul sito arlef.it, scorrendo verso il basso e arrivati alla voce "gnovis" sarà sufficiente cliccare il banner dedicato: “”., accedendo al form () sarà necessario inviare la propria breve video-presentazione (da realizzarsi anche con lo smartphone), raccontando la propria passione e il tema che si vorrebbe trattare nell’ambito del nuovo canale. Chi ha già delle esperienze come YouTuber potrà indicare anche il link al proprio canale. Per eventuali chiarimenti, i candidati potranno spedire una mail a info@sportelfurlan.eu o chiamare lo 0432 1743400.Clicca quiper partecipare!