L'ARLeF lancia i nuovi video musicali per bambini

“Il Ream dai Fruts”, “Sacheburache”, “Vosutis te sachete”. Sono questi i tre nuovi progetti destinati ai più piccoli e promossi dall’ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana. Ventisette video in tutto, caratterizzati da un unico comun denominatore: la musica, per ascoltare, ballare e cantare in friulano. Un linguaggio semplice e universale, che arriverà ai suoi destinatari, i piccoli fra i 3 e i 10 anni, attraverso delle clip disponibili da oggi sul canale YouTube dell’Agjenzie, sulla sezione fruts del sito arlef.it e a breve anche sul nuovo sito dedicato ai più piccoli www.ghiti.it. Nel caso de “Il Ream dai Fruts”, sono stati realizzati anche dei DVD che saranno inviati alle scuole dell’infanzia e alle primarie, a supporto dell’insegnamento della lingua friulana.



IL REAM DAI FRUTS

“SACHEBURACHE”

“VOSUTIS TE SACHETE”

"Oggi presentiamo tre nuovi format, pensati appositamente per i bambini, che vanno a rendere ancora più ricca, variegata e interessante l'offerta per i friulani del domani, verso i quali l’Agenzia ha un occhio di riguardo, perché sono loro il nostro futuro e la nostra ricchezza. Si tratta di tre progetti diversi l’uno dall’altro, ma che sanno utilizzare in modo originale la musica e le immagini (in alcuni casi mediante l’utilizzo di cartoni animati) come strumento per coinvolgere i bambini, insegnando loro, in modo divertente, la marilenghe" ha sottolineato il presidente dell’ARLeF,, in occasione della videoconferenza di presentazione dei progetti, alla quale hanno partecipato anche l’Assessore regionale alle lingue minoritarie,per Numar Un,per Belka Media, eper l'associazione Bertrando di Aquileia.“Il Ream dai Fruts” (Numar Un), è la versione in lingua friulana del celebre format argentino “El reino infantil”, con la traduzione delle canzoni e l’adattamento dei personaggi al contesto friulano. “Sacheburache” (Belka Media) ha “pescato” invece fra le filastrocche della tradizione orale, proponendole anche in una originale versione rap. “Vosutis te sachete” (Associazione musicale “Bertrando di Aquileia”) presenta delle canzoni inedite in marilenghe, moderne e coinvolgenti, cantate dai bambini stessi."I video sono rivolti a un pubblico giovanissimo cone rappresentano uno strumento di indubbia utilità – ha commentato Roberti - per la. Si tratta inoltre di materiali audiovisivi prodotti con qualità e professionalità dalle associazioni, coordinate da ARLeF, che potranno rappresentare per il servizio pubblico un’occasione importante per implementare l’offerta di programmi in lingua friulana".– "Grazie all’ARLeF, ho finalmente coronato il mio sogno di trasporre in friulano le clip del progetto argentino “El Reino infantil”, del quale già curavo le versioni italiane e che su Youtube conta centinaia di milioni di visualizzazioni in tutto il mondo", ha spiegato Alberto Zeppieri, ideatore e direttore artistico del progetto. Individuati e coinvolti artisti noti della musica friulana e non solo, per la prima annualità sono state realizzate 12 canzoni, con i relativi video-clip e la trasposizione, su supporto dvd e disponibile sul canale YouTube. Nei video troviamo moltissime voci note, anche al grande pubblico, come Bobby Solo, Dario Zampa, la cantante slovena Tinkara, Frizzi Comini Tonazzi, e poi Silvia Michelotti, Franco Giordani, Giulia Daici, Simone Rizzi, Irene Dolzani, Stefano Nardini, il coro di Voci Bianche Artemia, diretto da Denis Monte, e le piccole Dania Lascialfari e Sofia Maria Rizzi. Non mancheranno di essere notate anche le voci di alcuni famosi comici, come “Mandi Mandi”, Sdrindule, Catine, Galax e Toni Merlot.- "Si tratta di un format originale che propone le “filainis furlanis”, in una nuova veste musicale, per renderle adatte, orecchiabili e fruibili anche alle nuove generazioni" una rilettura in chiave “millennial” destinata alla rete (in particolare YouTube), ha precisato Elisabetta Ursella, presidente di Belka Media e produttrice della serie. I primi 8 video sono stati girati quasi esclusivamente all’aperto: sempre presente Martina Zamaro che introduce prima la musicista Nicole Coceancig con la versione “conosciuta” delle filastrocche; a seguire entra in campo Dj Tubet che le rappa.- "Il progetto – ha spiegato Michela Franceschina, vice presidente dell’Associazione musicale “Bertrando di Aquileia” – ha coinvolto direttamente i bimbi", che si sono trasformati in veri e propri attori e ballerini, oltre che cantanti. Per loro è stata l’occasione per rivedersi dopo molti mesi di isolamento "e soprattutto di condividere insieme un’esperienza" fatta di gioia e spensieratezza, con l’entusiasmo che solo i più piccoli sono capaci di avere nei momenti più complicati. I video sono dunque uno strumento ludico-didattico che riesce a valorizzare un repertorio musicale in marilenghe scritto appositamente per il progetto.