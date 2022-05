L'Arpa Fvg trasloca alla Fiera di Udine

L’Arpa, Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia ha stipulato oggi un contratto di locazione con la Società Udine e Gorizia Fiere SpA per la messa a disposizione temporanea di un immobile di circa 600 mq all’interno del comprensorio fieristico di Torreano di Martignacco.

Nell’immobile sarà collocato il personale di Arpa Fvg attualmente ospitato presso i locali del Padiglione 3 dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine che dovranno essere restituiti prima possibile all’AsuFc per proprie finalità istituzionali.

Gli spazi sono quelli del “Padiglione 9”, una struttura Open Space, suddivisa in due livelli, piano terra e soppalco, che sarà dotata di tutti gli impianti tecnologici necessari, compresi i cablaggi e il collegamento alla rete attraverso fibra ottica; dispone di un’ampia area esterna adibita a posti auto, coperti e scoperti, di accesso autonomo ed è inoltre facilmente raggiungibile grazie ai collegamenti autostradali e alla rete urbana di autobus.

Il contratto di locazione ha una durata di due anni a decorrere dall'1 luglio 2022, rinnovabile per ulteriori due anni, a un costo di locazione di 3.000 euro al mese (36.000 all'anno). Gli oneri di approntamento degli ambienti e di allestimento degli spazi interni ammonteranno al massimo a 200.000 euro.

Con la sottoscrizione di questo contratto di locazione si chiude l’iter del procedimento avviato ad inizio gennaio 2022. Come detto, nella nuova sede verrà collocato il solo personale non più ospitabile nel padiglione 3 dell’ospedale udinese, il rimanente personale rimane collocato nell’altra sede di Udine di via Colugna dove hanno sede i laboratori dell’Agenzia regionale per l’ambiente.