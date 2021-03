L'arte del vetro di Murano alla Pordenone Design Week

L’industria culturale diventa non solo leva di sviluppo economico ma anche di rigenerazione delle città. Sarà dedicata a uno dei centri culturali maggiori italiani la terza giornata della Pordenone Design Week 2021 che inaugura una nuova collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia. In programma domani mercoledì 10 marzo il webinar dedicato al Museo del Vetro di Murano. Il seminario digitale prenderà avvio alle 17.30 e sarà aperto al pubblico attraverso il canale YouTube della Design Week, la manifestazione giunta alla 10ma edizione organizzata da Consorzio Universitario, Isia Roma Design Sede di Pordenone, Confindustria Alto Adriatico, Associazione culturale Pordenone Design.



Il webinar dal titolo “Il Museo del vetro di Murano: Formazione e Museo nuovi scenari per una nuova stagione”. Il seminario curato da Isia Roma Design e Muve (Fondazione Musei Civici Venezia) vedrà la partecipazione di Chiara Squarcina responsabile Museo del Vetro di Murano, Area2, Pietroluigi Genovesi del Servizio Risorse Umane e referente Formazione e Ricerca, Martina Semenzato presidente Sezione Vetro Confindustria Venezia e Rovigo, Sergio Calò direttore Venetian Cluster, Alessandro Spalletta product designer, docente e vice direttore Isia Roma Design, e Tommaso Salvatori visual designer docente e coordinatore del corso triennale di Isia Roma Design a Pordenone.



Da sempre la nostra quotidianità è animata dall’“oggetto vetro” che proprio grazie alle scoperte tecniche e le invenzioni dei Maestri vetrai di Murano ha connotato come artistiche delle creazioni artigianali che prima non lo erano.perché riesce sempre a rinnovarsi e dialogare con la contemporaneità, specificatamente, con il mondo del design. L’insieme di questi saperi, tramandati da secoli, a differenza di altri hanno saputo dialogare e interagire con un mercato in continua evoluzione. Per questo motivoche necessariamente deve essere preso in considerazione se si vuole sostenere un dinamico e concretoe della sua comunità.Da qui nasce l’, inteso come spazio in cui è possibile fare dialogare il passato con il presente, dove poter innescare un nuovo percorso in sinergia con la Scuola del Vetro Abate Zanetti. Tutte operazioni che non sottendono solo l’obiettivo di tramandare alle future generazioni di maestri vetrai i segreti di un'arte, ma anche di avviare percorsi/approcci innovativi, di contaminazione tra saperi diversi per ideare, progettare, produrre e commercializzare il vetro artistico."Un’isola di leggenda quella di Murano – spiega, direttore della– fa da corollario ad una realtà mitica, vetro, ancora una volta in un contesto leggendario:. Il vetro, il suo magnetismo magico e artistico nel tempo guidato da un museo eccellente, gli operai, i mastri vetrai con le loro attitudini millenarie e il flusso vorticoso di una società, quella attuale in perenne cambiamento che chiede ad ogni piè sospinto documentazione, divulgazione e ricognizione. Riusciremo a promuovere una didattica evoluta e proiettata verso il futuro,".La manifestazione si realizza con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, BCC Pordenonese e Monsile, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Importanti le collaborazioni, tra cui quella della Fondazione Musei Civici di Venezia.