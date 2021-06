L'arte di comunicare con la propria voce

"Una delle qualità più belle, che caratterizzano ognuno di noi, è l'avere una voce con cui potersi esprimere, articolando parole, concetti, suoni, espressioni. La nostra voce è un mezzo potentissimo di comunicazione - spiega il mental coach Guido Tonizzo -: aldilà delle parole, essa porta con se una grande possibilità espressiva ed è connessa con come respiriamo e con come ci sentiamo mentre parliamo. La voce è poi lo strumento dei cantanti. Possiamo dire che grazie ad essa il mondo è ancora più meraviglioso. Da un'altra prospettiva, la voce ci consente tante possibilità e si può imparare ad usarla al meglio. Possiamo diventare dei professionisti della comunicazione, o del canto, o possiamo semplicemente migliorare il nostro modo di parlare per riuscire al meglio nelle nostre attività ed avere relazioni interpersonali più ricche, più complete. Perché è vero: la comunicazione fatta con una bella voce e con le parole giuste, coinvolge, piace, attrae, vince".



Come sostiene anche, nell'intervista cheha realizzato l'anno scorso per l'iniziativa, comunicare bene può fare la differenza.

"Quando parliamo poi della musica e dell'arte di cantare - continua Tonizzo -, un ulteriore video che vi consiglio è quello del dialogo tra me e Tinkara Kovač (https://youtu.be/Yi3BJAf9UiM). A tal proposito, insieme abbiamo realizzato un evento speciale, dal titolo 'La chiave che porta alla voce', proprio sull'utilizzo della voce e sull'espressione più brillante, profonda e autentica di sé".

L'iniziativa si terrà nella vicina Nova Gorica, a Bukovica, il 24 e il 25 luglio (vedi locandina in allegato). "Un' alternanza di vocal coaching e mental coaching, prettamente esperienziale, che può dare una netta marcia in più a tutti i cantanti ed a tutti coloro che sono interessati a migliorare nell'uso della propria voce - spiega Tonizzo -. Un percorso in cui vi stupirete della voce che avete e di come potreste esprimervi con essa. Il messaggio conclusivo che voglio resti ben impresso nella mente è: date voce alla vostra voce, prendetene consapevolezza, abbiatene cura e la vostra comunicazione ne sarà valorizzata".



Guido Tonizzo - Business/mental coach, trainer, analista del linguaggio non verbale, autore, è esperto in comunicazione a vari livelli, dalla sfera personale all’ambito aziendale, per la vendita, sul web, dinamiche aziendali, strategia. Realizza coaching individuali, affiancamenti, consulenze e corsi per svariate tematiche.

Per info: www.guidotonizzo.it/contatti