L'associazione DinAMICI guarda al futuro con ottimismo e speranza, dopo un 2020 impegnativo e difficile.

"Il 2020 finalmente lo abbiamo alle nostre spalle e siamo qui a fare un piccolo bilancio emotivo di quello che è stato il nostro percorso degli ultimi mesi - si legge nel messaggio di buon anno rivolto ai sostenitori e agli amici dell'associazione -. L’Emergenza COVID19 ci ha trovati tutti impreparati, ci ha fatto mettere da parte quello che era il nostro quotidiano per proiettarci velocemente in nuovi ambiti, nuovi tempi e nuovi rapporti sociali".



"Come Associazione tutti noi del direttivo ci siamo uniti non tanto a combattere con questa nuova situazione, ma a lavorare insieme, forse con ritrovato entusiasmo e voglia di stare insieme, anche se in modi completamente nuovi. Da questo è nato il nostro “Progetto flash COVID19” - prosegue DinAMICI - che ci ha uniti ancora di più per rinnovare completamente e in pochissimo tempo, dai container ai macchinari, il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Monfalcone. Sono nate collaborazioni forse impensabili in tempi normali, abbiamo sentito la forte partecipazione e la calda vicinanza di tutta la cittadinanza, a partire dalle Istituzioni fino ad arrivare al singolo cittadino".



"La vicinanza alla Protezione Civile con l’iniziativa “Spesa a domicilio”, la “Spesa solidale”, la consegna di presidi e tessere spesa, ci hanno dato modo di stare ancora più a contatto con le persone, ancora più vicini alle necessità altrui. Con questo bagaglio accogliamo volentieri il nuovo anno, con la fortissima motivazione di portare a compimento il nostro progetto primario “Per una Nuova Neuropsichiatria Infantile” - conclude -, la ricollocazione e l’allestimento dell’intero Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile presso l’Ospedale di Monfalcone di cui il 2021 vedrà la posa della prima pietra.