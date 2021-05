L'Ateneo di Trieste punta sui dottori di ricerca con due nuovi corsi

Due nuovi Dottorati di Ricerca arricchiscono l’offerta formativa dell’Università di Trieste. Consapevole del ruolo strategico di “portatori di innovazione” che i PHD rivestiranno nel mondo della ricerca e delle imprese, l’Ateneo ha deciso di puntare su due settori in forte espansione.

Il dottorato di ricerca in “Applied Data Science and Artificial Intelligence" completa il percorso didattico offerto dalla laurea triennale in "Intelligenza Artificiale & Data Analytics" e dalla magistrale in "Data Science and Scientific Computing". Un percorso accademico dal primo al terzo livello che non ha eguali in Italia su questi temi.

Il corso mira a formare esperti in data science e intelligenza artificiale e le loro applicazioni pratiche nei settori della medicina e scienze della vita, industria 4.0, società ed economia.

Il dottorato, nato al dipartimento di Matematica e Geoscienze, si avvale della collaborazione di altri sei dipartimenti (Scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche; Fisica; Scienze mediche; Scienze politiche e sociali; Scienze della vita) oltre che della partecipazione di ricercatori esterni (Area Science Park, ICTP e INAF).

La forte impronta multidisciplinare è funzionale a un posizionamento nel mondo del lavoro estremamente versatile. L'attenzione agli aspetti applicativi e la stretta interazione con il territorio e il mondo produttivo consentiranno di mettere a frutto le conoscenze acquisite in aziende, enti di ricerca e pubbliche amministrazioni.

Il corso di dottorato in “Circular Economy UniTS (CE.TS)” mira, utilizzando questo innovativo paradigma, a creare esperti che contribuiscano all’avanzamento dei saperi scientifici in vari settori ed aree disciplinari attraverso il corretto utilizzo di metodologie di ricerca economico-sociale.

Il dottorato è organizzato in tre curricula: economico (Economics & Circular Economy), aziendale (Circular Business Models) e statistico-attuariale (Statistical and Quantitative Methods for Sustainability and Risk Assessment). Il percorso didattico prevede una prima parte di formazione comune che ha l’obiettivo di fornire solide basi metodologiche agli studenti e istruirli al corretto disegno di una ricerca scientifica.

All’interno di ciascun curriculum gli studenti dovranno dapprima confrontarsi con corsi dal contenuto fortemente teorico che hanno l’obiettivo di consolidare le conoscenze di teorie, modelli e paradigmi fondanti delle rispettive discipline. Una volta completata la formazione “orizzontale”, ciascuno studente potrà perfezionare il suo percorso in maniera “verticale” concentrandosi su specifiche aree e tematiche di ricerca. Il dottorato CE.TS, caratterizzato da un’impronta internazionale nella lingua, nel corpo docente e nei partecipanti, nasce pertanto con una struttura formativa particolarmente innovativa ed una forte apertura agli stakeholder territoriali di riferimento (aziende, enti pubblici ed associativi, centri di ricerca).

Le iscrizioni al 37° ciclo dei Dottorati di Ricerca dell’Università di Trieste sono aperte su www.units.it/dottorati/bando con scadenza il 7 giugno alle 13.