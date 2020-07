L'ateneo di Udine dona beni inutilizzati

L'Università di Udine ha attivato il "Portale del riuso". Si tratta di uno strumento con cui l'ateneo cede gratuitamente beni e attrezzature, non più in uso, a istituti scolastici e a organizzazioni del Terzo settore, iscritte nei registri e operanti in Friuli Venezia Giulia.

Il progetto nasce dal fatto che spesso beni e attrezzature (computer, mobili, libri...) non più necessari vengono smaltiti anche se ancora utilizzabili, causando uno spreco di risorse pubbliche. La prossima cessione avverrà il 28 luglio e i beni saranno a breve prenotabili sull'apposito portale web.