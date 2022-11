L'Ateneo di Udine ricorda il giurista friulano Giuseppe Bettiol

A quarant’anni dalla scomparsa, l’Università di Udine ricorda il giurista friulano Giuseppe Bettiol (Cervignano del Friuli, 1907 – Padova, 1982), padre costituente, penalista di chiara fama, uomo delle istituzioni e di profonda cultura umanistica. L’incontro di studio si svolgerà venerdì 11 novembre, alle 16, nell’aula B del polo economico-giuridico (via Tomadini 30, Udine).

L’appuntamento, intitolato “I grandi interpreti della tradizione giuridica del Friuli Venezia Giulia: Giuseppe Bettiol”, è organizzato dal dipartimento di Scienze giuridiche (Disg) dell’Ateneo con l’Unione giuristi cattolici italiani, la Società filologica friulana, la Fondazione Friuli, gli Avvocati giuslavoristi italiani e la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Udine.

"Fra i giuristi e gli uomini di cultura che nel XX secolo hanno dato lustro e visibilità nazionale e internazionale alla civiltà friulana – evidenzia la direttrice del dipartimento di Scienze giuridiche, Elena D’Orlando – Giuseppe Bettiol occupa un posto di spicco".

Penalista di chiara fama e di dottrina dalle profonde nervature filosofiche, contribuì alla formazione della coscienza giuridica europea, latino-americana e africana. Espresse con frutti copiosi il suo pensiero non solo dalle cattedre universitarie (da Urbino a Cagliari, da Trieste a Padova), ma anche sugli scranni del Governo e del Parlamento, dove sedette, per la Democrazia Cristiana, alla Camera dei Deputati per quattro legislature e al Senato per due.

"Ma è forse in qualità di Padre Costituente – spiega la professoressa D’Orlando – che Bettiol offrì il suo apporto più significativo, assumendovi, come ebbe a dire Giuliano Vassalli, il suo ruolo più splendido, quello del richiamo ai princìpi, potrebbesi dire, ai sommi princìpi del diritto”.

"Nel quarantesimo anniversario dalla sua dipartita – sottolinea D’Orlando – abbiamo voluto celebrarne la figura non solo con lo scopo di leggere in profondità il magistero di questo grande interprete della tradizione giuridica friulana, ma anche per coglierne i profili di attualità riflettendo sull’eredità del suo pensiero di Padre costituente e uomo politico, a fronte della complessa stagione che l’Italia sta attraversando".

Il programma. A introdurre i lavori, dopo i saluti del presidente dell’Unione giuristi cattolici italiani (UGC) di Udine e Gorizia, Alberto Amodio, e della direttrice del dipartimento, Elena D’Orlando, sarà EnricoAmati, associato di diritto penale dell’Ateneo friulano. Successivamente, coordinati Enrico Leoncini, vicepresidente dell’UGC locale, interverranno: Rodolfo Bettiol, già associato di procedura penale all’Università di Padova, figlio dell’illustre giurista, co-autore con lui delle “Istituzioni di diritto e procedura penale”; Silvio Riondato, già ordinario di diritto penale a Padova, autore della monografia “Un diritto penale detto ‘ragionevole’. Raccontando Giuseppe Bettiol” nonché coautore di un volume collettaneo dedicato all’illustre penalista, Antonio Vernacotola Gualtieri D’Ocre, già assegnista di ricerca in Filosofia del diritto dell’Ateneo friulano, esperto del pensiero bettioliano, da lui affrontato nella monografia “Primato della persona e realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di Giuseppe Bettiol” e in altri saggi scientifici.

L’incontro fa parte del ciclo di eventi in cui i docenti del dipartimento presentano alcune figure illustri di giuristi regionali del passato, che mantengono un importante significato per l’impulso dato al progresso in campo scientifico, politico, sociale e culturale, che trascende i confini regionali e dà lustro alla comunità regionale.