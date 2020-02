L'Ateneo di Udine si presenta a 5mila studenti

Sono oltre 5.000 le presenze registrate quest’anno dallo Student Day, il salone dell’orientamento dell’Università di Udine che si è aperto stamani nel polo scientifico dei Rizzi, in via delle Scienze 206 a Udine, e che proseguirà fino alle 12.30 di domani, sabato 15 febbraio. Dedicato agli studenti delle scuole superiori, lo Student Day si rivolge alle future matricole, alle famiglie e a tutti i cittadini interessati che, durante la manifestazione, possono non soltanto conoscere l’offerta didattica dell’Ateneo, ma anche avere un contatto diretto con la realtà universitaria e conoscere i principali servizi dell’ateneo e territoriali.

Lo Student Day è stato inaugurato dal rettore Roberto Pinton, che ha presentato le opportunità offerte dall’Università di Udine, ed è stato salutato con 'fuori programma' dell'Area Servizi agli studenti: un simpatico video con una torta per fare “al Magnifico magnifici auguri di buon compleanno”. Tra gli applausi della platea gremita, il rettore ha ringraziato e ha sottolineato la sua soddisfazione nel dare il via allo Student Day 2020.

"È la prima volta che inauguro questo splendida manifestazione, che accoglie tutti questi studenti desiderosi di venire a capire un po' meglio quale possa essere il loro futuro in relazione all'offerta formativa del nostro ateneo. È una giornata importante, un momento festa e di orgoglio – ha proseguito Pinton –, perché possiamo dispiegare qui tutto l'arsenale formativo di cui disponiamo e tutto ciò che comporta intraprendere una vita accademica. Vogliamo che l'università di Udine sia vissuta, e non solo 'studiata'– ha suggerito il rettore – perché non vogliamo pensare al nuovo iscritto solo come a un numero di matricola, ma vogliamo che gli studenti entrino a pieno titolo in una comunità e si sentano in partnership con chi li aiuta a costruire almeno le basi per il loro futuro".

A seguire, il saluto della delegata per i Servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi, e della presidente del Consiglio degli studenti, Ambra Canciani. "Il nostro tutorato, che è animato da una squadra composta da un centinaio di studenti ogni anno – ha detto Laura Rizzi - è un servizio estremamente variegato e capillare, dunque rappresenta per Uniud un punto di forza. Sono circa sessanta i tutor informativi, mentre sono 40 i tutor didattici”. Secondo Rizzi, lo Student Day anche quest'anno «si conferma essere un evento estremamente utile, non solo per gli studenti del territorio ma anche per quelli provenienti dalle regioni limitrofe, sia per la scelta del percorso universitario, sia per l’approfondimento di aspetti ancora non chiari sui percorsi e sulle modalità di accesso».. Manuela Croatto ha illustrato gli obiettivi dell'ASTU, l'area servizi agli studenti, «che vuole accompagnare gli studenti dall'inizio – ha detto - quando valutano la possibilità di iscriversi all'ateneo di Udine e vengono orientati verso il mondo del lavoro. Il nostro impegno è garantire che gli studenti stiano bene all'università e vivano un''esperienza positiva sia per quello che imparano, sia per le relazioni che si instaurano".

Oggi, venerdì 14 febbraio, lo Student Day rimarrà aperto fino alle ore 18. Fra gli appuntamenti da segnalare, dalle 17.30 alle 18.30 l’incontro con esperti dell'orientamento dedicato a genitori e figli per fornire informazioni e indicazioni per poter scegliere e affrontare al meglio il percorso universitario.

Domani, sabato 15 febbraio, il salone sarà aperto dalle 9 alle 12.30.

Il programma, in particolare, prevede dalle 10 alle 10.45, in aula C1 la presentazione dei corsi delle professioni sanitarie; in aula C2 del corso di laurea in Biotecnologie; in aula C4 del corso di laurea in relazioni pubbliche; in aula C5 dei corsi di lingue e letterature straniere e mediazione culturale; in aula C6 dei corsi dell’area di diritti e giurisprudenza; in aula C10 dei corsi in Ingegneria elettronica, gestionale e meccanica, industriale per la sostenibilità ambientale.

Dalle 11 alle 11.45 in aula C1, corso di Medicina e chirurgia; in aula C2 corso di Scienze Motorie; in aula C3 i corsi dell’area lettere, beni culturali, Dams e turismo; in aula C4 il corso di Scienze della formazione primaria; in aula C7 i corsi dell'area di Economia; in aula C8 i corsi dell'area delle scienze matematiche, informatiche e multimediali; in aula C9 i corsi dell’area agraria; in aula C10 i corsi di Ingegneria civile e ambientale, Scienze dell’architettura e Tecniche dell’edilizia e del territorio.

Gli interessati potranno partecipare dalle 11.45 alle 12 a Lab time, ovvero ad attività laboratoriali orientative di approfondimento organizzate dai vari corsi di studio. Negli oltre 40 spazi espositivi allestiti nel corridoio delle grandi aule tutor, docenti e personale specializzato saranno a disposizione per informazioni e domande.