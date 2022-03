L'educazione stradale comincia a scuola

Coinvolge 23 sezioni delle scuole d'infanzia e primaria di Ronchi dei Legionari, per un totale di quasi 500 alunni. E' il programma di educazione stradale, promosso dalla Polizia locale di Ronchi dei Legionari che entra nelle scuole con un progetto fatto di lezioni in classe, ma anche di gioco e divertimento. Il lungo itinerario viene curato, anche in lingua slovena, dall'ispettore Susanna Pecenik, coadiuvata dall'agente Agostina Redolfi De Zan.



“Il personale della Polizia locale – ha spiegato la comandante, commissario Paola Trinco - assume un ruolo di natura tecnico-specialistica e svolge il progetto di educazione stradale in collaborazione con i docenti delle scuole d’infanzia e primarie. I corsi sono finalizzati all’insegnamento delle normi fondamentali in materia di circolazione stradale, con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza non solo agli scolari, ma più in generale agli utenti della strada. Si tratta anche di sensibilizzare le giovani generazioni all’adozione di comportamenti tendenti alla legalità e alla comprensione dell’importanza della sicurezza stradale, oltre che a costruire un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti. Educandoli all’osservanza delle principali norme di sicurezza, al rispetto della segnaletica stradale, all’apprendimento di modi di comportamento improntati alla civile convivenza, al rispetto degli altri, alla salvaguardia della propria ed altrui sicurezza. Instaurando negli alunni una cultura formativa e civile che diventi parte integrante del loro modo di vivere e che li porti a considerare il rispetto delle regole come atteggiamento normale”.



Le tematiche si sviluppano per ciascuna classe, con una lezione teorica con simulazione del traffico e dell’attraversamento pedonale, nonché una lezione pratica, caratterizzata da un’uscita nel quartiere, in cui si mettono in evidenza i giusti comportamenti del pedone e degli automobilisti. Alle classi delle scuole d’infanzia si presenteranno le simulazioni del traffico tramite un tappeto raffigurante le varie situazioni stradali e ciò per una più agevole comprensione delle rispettive regole di circolazione. Alla fine delle lezioni i bambini grandi riceveranno la “patente del buon pedone o ciclista”. “Un'iniziativa molto importante – ha sottolineato il sindaco, Livio Vecchiet – che da un lato esalta la capacità preventiva della nostra Polizia locale e, dall'altra, grazie alla professionalità degli operatori permette di formare i nostri cittadini del domani”.