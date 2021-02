L'Efasce dialoga con Claudio Mucignat

Si svolgerà in collegamento con la Svizzera il primo incontro del mese di marzo del progetto "4 Chiacchiere con..." dell’Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti di Pordenone, che nonostante le limitazioni ai viaggi determinate dalla situazione sanitaria continua attraverso queste interviste in streaming a mantenere vivo il legame con i corregionali all'Estero.

L'appuntamento darà spazio a un corregionale che si è messo in luce in uno dei centri di ricerca più importanti d'Europa, dimostrando come la formazione "made in Friuli Venezia Giulia" sia ampiamente richiesta oltre i confini nazionali.

Lunedì 1 marzo alle 18.00 infatti conosceremo Claudio Mucignat, originario di Cordenons e che ora vive a Zurigo. Qui lavora come Ricercatore in laboratorio e sperimentazione all'EMPA, Centro Ricerca Svizzera sui materiali applicato alle costruzioni e fluidodinamica. Mucignat dialogherà in diretta con Michele Morassut della segreteria EFASCE e il presidente dell'Ente Gino Gregoris, mentre a inizio puntata ci sarà anche il saluto del sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove al suo concittadino.

Dopo aver frequentato il Liceo Grigoletti a Pordenone, Claudio Mucignat si è laureato sempre in città in Ingegneria meccanica nei corsi dell'Università di Udine, spostandosi poi nelle sede centrale dell'ateneo per il dottorato.

Mucignat racconterà non solo il suo lavoro ma anche la sua vita di ogni giorno, visto che ha scoperto una Svizzera diversa dai soliti cliché, con luoghi storici per la produzione dell'energia elettrica che hanno molti punti in comune con le centrali idroelettriche del Pordenonese. Racconterà della sua famiglia, con la moglie conosciuta a Udine e i loro due figli nati nel Paese elvetico, nonché di come i legami con il Friuli Venezia Giulia rimangano saldi e dell'affetto verso i propri cari che ancora vivono a Cordenons.