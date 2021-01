L'Esercito saluta Valerio Greguol

Dopo oltre trentasette anni di onorato servizio nell’Esercito, il Primo Luogotenente bersagliere Valerio Greguol, sottufficiale di corpo del Reparto Comando e Supporti Tattici “Ariete” di Pordenone, è stato collocato oggi in quiescenza.

Greguol, originario di Corva di Azzano Decimo, è stato salutato dal Comandante del reparto, Tenente Colonnello Emanuel Marra, nel corso di una semplice cerimonia di commiato, svoltasi presso la Caserma “Mittica”, nel rispetto delle misure anticovid.

Negli anni trascorsi a servizio dell’istituzione militare, il Primo Luogotenente Greguol, meccanico specializzato di mezzi cingolati, è stato più volte impiegato in operazioni all’estero, in Bosnia, Kosovo, Libano e Iraq. Negli ultimi anni, anche in virtù delle sue apprezzate capacità, era stato designato come Sottufficiale di corpo del Reparto Comando e Supporti Tattici “Ariete”, unità dipendente dalla 132^ Brigata corazzata “Ariete”.

Ad attenderlo ora, famiglia e impegno nel volontariato presso alcune associazioni del territorio locale.