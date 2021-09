L'ex Caserma Francescatto nuova sede dell’Arma dei Carabinieri

Sarà il lavoro congiunto tra Prefettura di Udine, Regione e Comune di Cividale del Friuli e Agenzia del Demanio a dare corpo ad un’operazione di ristrutturazione e razionalizzazione di alcuni immobili pubblici presenti sul territorio comunale.



E’ stata infatti firmata oggi un’intesa che definisce la cornice istituzionale con cui verrà avviato un percorso condiviso per riqualificare il patrimonio immobiliare, rendere più funzionale ed efficiente l’infrastruttura pubblica e razionalizzare la spesa e gli assetti patrimoniali.



Il lavoro, che troverà attuazione attraverso un Tavolo Tecnico, comincerà dal grande complesso dell’Ex Caserma Francescatto che, con i suoi quasi 24 mila metri quadri di superficie, sarà oggetto di studio urbanistico per rifunzionalizzarne alcune porzioni e consentire l’insediamento al suo interno della nuova sede dell’Arma dei Carabinieri, la cui realizzazione sarà curata dall’Agenzia del Demanio. Nella previsione di trasferirne la proprietà al Comune, lo studio dovrà al contempo individuare gli ulteriori spazi coperti e scoperti da destinare alla pubblica fruizione, così da poter restituire questo importante patrimonio pubblico alla città e ai suoi cittadini.



L’Intesa coinvolge però un portafoglio più ampio di immobili pubblici che ricomprende anche l’ex caserma “N. Rosati” e le attuali sedi del Commissariato della Polizia di Stato e della stazione dei Vigili del Fuoco, di proprietà del Comune, allo scopo di ricercare insieme le soluzioni idonee a stabilizzare un assetto patrimoniale più efficiente e generare risparmi di spesa.Si tratta di un'operazione che si fonda sulla capacità delle pubbliche amministrazioni - statali, periferiche e locali - di interagire in maniera pragmatica a favore della comunità puntando, nella fattispecie, allo sviluppo sociale ed economico della città di Cividale.Questo il concetto espresso oggi a Udine dall'assessore regionale al Demanio, Sebastiano Callari. Come ha sottolineato l'esponente della Giunta, la sottoscrizione di questo documento è coerente con le linee programmatiche dell'Amministrazione regionale finalizzate alla messa a disposizione del patrimonio immobiliare pubblico in disuso - sia esso dello Stato, della Regione o degli Enti locali - per una destinazione a vantaggio dei cittadini.Callari ha poi inteso ringraziare in particolar modo il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio (prossimo al trasferimento) per il lavoro compiuto in questi anni in Friuli Venezia Giulia.Nel dettaglio, i contenuti del Protocollo interessano quattro immobili: due di proprietà dello Stato (la Caserma Francescatto e l'ex sede del Tribunale di Udine sezione distaccata di Cividale del Friuli) e due di proprietà del Comune di Cividale (la Caserma dei Vigili del Fuoco e il Commissariato di Polizia di Stato). In sostanza viene avviata una permuta tra l'Istituzione centrale e quella locale con al centro la Regione che, attraverso un tavolo tecnico operativo, ha il compito di coordinare la messa in atto dei vari passaggi dell'accordo.