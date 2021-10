L'Immaginario al Magazzino 26 festeggia il primo compleanno

Buon compleanno Immaginario Scientifico: il 10 ottobre il museo festeggia il primo anno di apertura nella nuova sede, al Magazzino 26 del Porto Vecchio. Per celebrare questo primo importante traguardo, domenica 10 ottobre i visitatori riceveranno un piccolo omaggio.



L'Immaginario Scientifico nasce in realtà già nel 1986: l'Imaginaire Scientifique era una'innovativa mostra mostra multimediale di immagini provenienti dal mondo della scienza, curata da Paolo Budinich, che inaugurò la Géode della Villette, a Parigi. Da lì è diventato dapprima un centro di sperimentazione per una nuova didattica della scienza (presso l'ex Fiera di Trieste) e poi un museo (nei locali dell'ICTP di Grignano), anzi un “science centre” di nuova generazione, che si ispirava all'Exploratorium di San Francisco.



Il 9 ottobre 2020 l'inaugurazione della nuova sede al Magazzino 26 del Porto Vecchio, alla presenza delle autorità e dei partner: il museo è cresciuto infatti grazie alla fattiva partnership delle realtà del Sistema scientifico di Trieste (Area Science Park, Elettra Sincrotrone, ICGEB, ICTP, INAF-Osservatorio Astronomico, INFN, OGS, SISSA, TWAS, Università di Trieste) e di aziende caratterizzate da alti livelli di innovazione (Acegas Aps Amga - Gruppo HERA, Gruppo SIAD, Saipem, Esteco e Sissa Medialab). Il museo è stato sviluppato inoltre grazie al sostegno della Fondazione Kathleen Foreman Casali, della Fondazione CRTrieste e della Fondazione Pietro Pittini. Determinante il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Trieste e del Ministero dell’Università e della Ricerca.



Il giorno successivo all'inaugurazione, il 10 ottobre, il museo ha aperto al pubblico il primo piano: da allora sono stati 12.000 i visitatori: un numero più che soddisfacente, considerato il generale afflusso ai musei e ben due periodi di chiusura dovuti alla pandemia, che hanno ridotto da 12 a 6 i mesi di apertura al pubblico.“Quando abbiamo iniziato a progettare la nuova sede – racconta Serena Mizzan, direttrice dell'Immaginario – volevamo costruire un luogo speciale, dove riflettere, sperimentare, fare, imparare, e divertirsi: i commenti che i visitatori hanno lasciato nel libro firme ci confermano che siamo sulla strada giusta. Molto spesso gli adulti, trainati dai bambini, trovano stimoli, riscoprono la voglia di sperimentare e di scoprire la scienza in modo interattivo. “Mi sono divertito quanto i miei figli.”, “Da adulti: è bello giocare con le scienze!”, “Ci siamo divertite tanto! Due bimbe di 32 e 35 anni.” “Meraviglia pura anche per me: 30 anni e mezzo di curiosità.”Particolarmente significativa anche una delle ultime recensioni sul web: “Bellissimo centro didattico-sperimentale (chiamarlo "museo" sarebbe riduttivo ed inesatto) in cui, dai più piccoli agli adulti, tutti trovano attività che stimolano la curiosità scientifica. In aggiunta è situato in una localizzazione eccezionale ed unica. La quinta stella la riservo per quando sarà accessibile anche il primo piano.”Tutti in attesa del piano superiore allora, su cui si sta lavorando e che sarà fruibile nel 2022.L'Immaginario al Magazzino 26 è aperto al pubblico da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00. Prenotazioni su www.immaginarioscientifico.itSi ricorda l'obbligo di Green Pass per i tutti visitatori a partire dai 12 anni compiuti.