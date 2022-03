L'Immaginario Scientifico aderisce a M'Illumino di Meno

I musei dell’Immaginario Scientifico aderiscono a M’illumino di Meno proponendo al pubblico una serie di esperimenti sul tema dell’energia elettrica. A Trieste le dimostrazioni sono in programma venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 marzo, a Pordenone il 13 marzo.



Alle ore 11.30, alle 15.00 e alle 16.30 le visite ai musei verranno animate da esperimenti curiosi e coinvolgenti sull’elettricità, occasione per riflettere sulle attuali fonti di elettricità nel nostro paese, sulle energie rinnovabili e su quali risultati abbiamo raggiunto finora.



M'Illumino di Meno è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata da Caterpillar e Rai Radio2 nel 2005. Visto che l’edizione 2022 è dedicata a “spegnere, pedalare, rinverdire e migliorare”, l’Immaginario Scientifico raccoglie l’invito a migliorare, diffondendo scienza e cultura, con le modalità tipiche dell’edutainment: intrattenimento e apprendimento.



Per l’ingresso al museo è consigliata la prenotazione, da effettuare online su bit.ly/immaginarioscientifico-illumino



Si ricorda l'obbligo di Green Pass Rafforzato a partire dai 12 anni compiuti.