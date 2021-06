L'Immaginario Scientifico di Trieste aperto anche il 2 giugno

Sarà regolarmente aperto al pubblico mercoledì 2 giugno, dalle 14.00 alle 18.00, l'Immaginario Scientifico di Trieste, al Magazzino 26 del Porto Vecchio.



Il nuovo Immaginario si trova nell’ampio e suggestivo edificio di fine ‘800: qui trovano spazio i colorati e coinvolgenti apparati interattivi, che permettono di scoprire in prima persona non solo i fenomeni naturali ma anche le applicazioni più innovative della scienza e le attività di ricerca degli enti del sistema scientifico di Trieste.



Nel museo è inoltre presente uno spazio immersivo, in cui fare un viaggio nelle più suggestive immagini della scienza, e un planetario, dove si possono scoprire tante curiosità sulle costellazioni, in particolare sul Grande Carro, o Orsa Maggiore.



Si ricorda che l’orario di apertura del museo è: da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00, e sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.



Le prenotazioni si effettuano online su www.immaginarioscientifico.it