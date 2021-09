L'Immaginario Scientifico di Trieste apre le porte anche la sera

In occasione di SHARPER – La Notte Europea dei Ricercatori, venerdì 24 settembre l'Immaginario Scientifico di Trieste, al Magazzino 26, sarà aperto eccezionalmente anche in orario serale, dalle 19.00 alle 22.00, con ingresso gratuito.



Al museo della scienza nel Porto Vecchio, che è anche capofila dell'organizzazione della Notte a Trieste, per l'occasione si potrà partecipare a ScienceSpotting: brevi interventi a cura di Elettra Sincrotrone Trieste e CERIC-ERIC per scoprire come funziona la macchina di luce, un segmento della quale è esposta nel museo. Quali sono le sue applicazioni? Dalla possibilità di indagare il nostro passato ai nuovi studi su ecologia e ambiente, dagli studi sulle fonti rinnovabili ai materiali più innovativi per una transizione energetica.

In più, ci saranno delle guide d'eccezione: i Ricercatori del futuro, cioè gli studenti del Collegio Universitario Luciano Fonda di Trieste. Saranno disponibili per approfondimenti e spiegazioni, alla portata di tutti, per raccontare la fisica dietro ai fenomeni naturali.



Le attività sono su prenotazione: www.sharper-night.it/sharper-trieste.Dai 12 anni in su per partecipare è necessario esibire il green pass.SHARPER, La Notte Europea dei Ricercatori a Trieste è organizzata da Immaginario Scientifico assieme all’Assessorato Scuola, Educazione, Università e Ricerca del Comune di Trieste e agli enti di ricerca del territorio: Area Science Park, Burlo Garofolo, Conservatorio Tartini, Elettra Sincrotrone Trieste, Fondazione Italiana Fegato, ICGEB, ICTP, INAF-Osservatorio Astronomico, INFN Sezione di Trieste, IOM-CNR, Istat, OGS, SISSA, TWAS e Università di Trieste; con il contributo della Commissione Europea e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.SHARPER è il nome di uno dei 6 progetti italiani finanziati nel 2021 dalla Commissione Europea nell'ambito dei progetti Notte Europea dei Ricercatori - azioni Marie Skłodowska-Curie. GA 101036106. Coinvolge, oltre a Trieste, altre 15 città italiane. Si aggiungono a queste le città che partecipano agli altri progetti italiani sostenuti dalla Commissione Europea per la Notte dei Ricercatori.