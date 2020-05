L'importanza del microchip nel cane e nel gatto

Il microchip nel cane: facciamo chiarezza. Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l’unico sistema identificativo nazionale. Mentre prima di tale date veniva utilizzato il tatuaggio. (rif http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=114). Oltre all’applicazione del microchip viene anche fatta l’iscrizione all’anagrafe canina dove viene riportato il numero del microchip associato al dati del cane e del detentore (proprietario) Nonostante siano passati ormai diversi anni, il numero di cani recuperati vaganti senza microchip è ancora alto. Proviamo insieme a fare chiarezza. Partiamo dal fatto che registrare il proprio cane in anagrafe canina attraverso l’applicazione del microchip è un obbligo di legge e non rispettarlo comporta il pagamento di sanzioni.

QUANDO VA INSERITO? Nel cucciolo va inserito entro i 60 giorni dalla nascita oppure entro 10 giorni se si porta a casa un cane che ne è ancora sprovvisto. Quando si adotta un cane, invece, già dotato di microchip è necessaria la compilazione del cosiddetto Modello2 per ufficializzare la cessione del cane e aggiornare i dati del nuovo proprietario.



CHI LO INSERISCE?

COSA SUCCEDE SE UN CANE SENZA MICROCHIP VIENE RECUPERATO VAGANTE?

Il veterinario pubblico dell’Azienda Sanitaria di competenza del proprio Comune di residenza oppure i veterinari privati autorizzati e accreditati.La prima cosa che viene verificata dalle autorità competenti o dall’organo adibito al recupero quando si trova un cane vagante, è appunto la presenza del microchip. Se questo non viene rilevato, il cane viene portato presso il canile sanitario (struttura contumaciale) dove vengono accertate le condizioni di salute dell’animale e dove si cerca di rintracciare il proprietario; questa operazione non sempre ha un lieto fine con il ricongiungimento familiare, con il risultato che il cane recuperato debba trovare una nuova famiglia nella migliore delle ipotesi o debba trascorrere un periodo più o meno lungo di permanenza in canile. È fondamentale tenere sempre aggiornata la banca dati: il cambio di residenza, il cambio del numero di telefono o la cessione del cane a un nuovo proprietario, sono dati fondamentali per facilitare la restituzione del cane nel momento in cui venisse trovato vagante. Non solo, è necessario registrare in anagrafe anche lo smarrimento, il decesso, il furto o la cessione del cane. Una pratica da seguire quando vi recate dal Vostro veterinario con il cane, fate controllare il corretto funzionamento del microchip tramite una veloce lettura dello stesso. In questo modo, in caso di recupero del cane perché scappato, evitate brutte sorprese nel caso il microchip non funzionasse. Quindi con tempi di lunghi per rintracciare il proprietario e con una permanenza più lunga del cane presso la struttura contumaciale (canile sanitario). Le sanzioni per la mancata osservazione di iscrivere il nostro amico a 4 zampe variano a seconda della tipologia di violazione; le possibili violazioni in cui si rischia di inciampare sono: - Mancata iscrizione in anagrafe - Omessa denuncia di smarrimento - Mancata iscrizione di cani provenienti da altre regioni o dall’estero - Mancata applicazione del microchip entro i 60 gg di vita del cane. Applicare il microchip al proprio cane non è solo un obbligo di legge ma anche un gesto di responsabilità e tutela nei confronti di quell’amico fedele che abbiamo deciso di accogliere nelle nostre vite. Per saperne di più chiedi al tuo veterinario di fiducia.