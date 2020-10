L'importanza della comunicazione nel lavoro e nella vita

Questo articolo è il primo di una serie di contributi, realizzati da Guido Tonizzo e contenenti interessanti spunti di riflessione sul mondo della comunicazione, fondamentale in ogni ambito della vita, nel percorso di ognuno verso la sua crescita personale, la relazione con gli altri e il mondo del business. Buona lettura.

Benvenuti in questa lettura sul tema della comunicazione. Vi è mai capitato di trovarvi vittime di spiacevoli malintesi o di non trarre il massimo dalle situazioni che vi si sono talvolta presentate davanti a voi? Beh, lo dirò chiaramente: la comunicazione può liberarci oppure essere una vera e propria gabbia. Capiamone di più. Questa gabbia (data dal linguaggio e da certi nostri pensieri, che possiamo considerarli come il linguaggio che usiamo dentro di noi) rischia di non farci vedere le occasioni che abbiamo di fronte e di non percepire o sfruttare al meglio il nostro valore, oltre talvolta a non notare quello degli altri. Sono cose che succedono. Vivere davvero non è semplice, non sempre, e sappiamo inoltre che la vita è fatta di comunicazione, è piena di comunicazione, di tutti i tipi.

Ci sono vocaboli, nomi, sguardi, sensazioni che vengono “fatte capire”, c’è poi tutto il mondo affascinante del linguaggio del corpo. C’è la voce, altra componente importantissima. C’è la scrittura (intendo anche messaggi, lettere ed e-mail). Sperimentiamo la vita grazie ai cinque sensi, che sono continua fonte d’informazione di vario tipo. Anche qui: informazione, comunicazione. Inoltre ci tengo a sottolineare che esprimersi meglio porta ad avere le idee più chiare e, viceversa, chiarirsi le idee contribuisce a spiegarle bene ed evitare quei malintesi di cui parlavo all’inizio, e a star meglio con le persone.

Questi argomenti mi appassionano e sono parte importante della mia vita professionale, infatti tengo corsi di comunicazione, mi occupo di affiancamento individuale, aziendale, di servizi per gestire al meglio le moderne opportunità comunicative del web, ecc… tutto ciò che aiuta le persone a trarre il massimo dai propri sacrifici e speranze, riguardo il lavoro e gli altri ambiti della vita. Come potete capire, quindi, la comunicazione è un mondo immenso, bellissimo e sfaccettato, ed è necessario. Perché è così: una vita autentica e con risultati che ci soddisfino, richiede sempre più l‘abilità di comunicare e di farlo con un’altissima qualità! Concludo con una frase, un’equazione da tenere bene a mente: Comunicazione di qualità = VITA di qualità.

Business/mental coach, trainer, analista del linguaggio non verbale, autore, Guido Tonizzo è esperto in comunicazione a vari livelli, dalla sfera personale all’ambito aziendale, per la vendita, sul web, dinamiche aziendali, strategia. Realizza coaching individuali, affiancamenti, consulenze e corsi per svariate tematiche

www.coachingconsulenze.it

www.guidotonizzo.it