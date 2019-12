L'importanza della condivisione

“Condividere ti rende più grande di quello che sei. Più dai agli altri, più vita sei in grado di ricevere.” Questa bella citazione di Jim Rohn riassume il motivo fondante della serate sul senso della vita: condividere. L'iniziativa, nata dai due co-organizzatori Guido Tonizzo (mental coach, scrittore, musicista e autore) e Cristina Spadotto in arte Sybell (poetessa, musicista e autrice), è stata fin da subito apprezzata dal pubblico per la particolarità della proposta. Questa serie d’incontri ha infatti l’obiettivo di stimolare la curiosità, attraverso il contatto con ospiti autorevoli: intellettuali, ricercatori spirituali, artisti e operatori del benessere a vari livelli. Un confronto che non è circoscritto ai soli ospiti, ma che lascia ampio spazio al contributo attivo del pubblico. Finora, dei sei incontri previsti a cadenza mensile tra novembre e aprile, se ne sono svolti due: il primo il 19 novembre, con ospiti l’insegnante di Tai Chi Mario Antoldi (nella foto) ed il pittore Giovanni Gabassi, il secondo il 10 dicembre, con la facilitatrice e formatrice in Costellazioni Famigliari Alchemiche Janine Van Der Merwe. Entrambe le serate sono state un successo, grazie alla partecipazione numerosa del pubblico e alle riflessioni condivise.

Tonizzo da un contributo prezioso ad ogni incontro attingendo dalla sua esperienza di mental coach e dai suoi libri, riprendendo anche riflessioni sviluppate nel suo ultimo lavoro editoriale “Vita, Conoscenza e Mistero”. Inoltre, altri momenti speciali sono dati dalla musica e dalla poesia, presenti per dare spazio all’intensità emotiva, con le canzoni degli Invisible Wave (band fondata da Guido, di cui fanno parte anche Cristina e Stefania Della Savia, presente in questi incontri) e le musiche e letture di Sybell (il progetto artistico musicale di Cristina). Eventi speciali hanno anche location speciali, e questo grazie all' Angolo della musica, dove si è tenuto l'ultimo incontro, e alla Libreria Tarantola, che ospiterà l'evento del prossimo 30 gennaio.