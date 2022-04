L'importanza delle gomme per viaggiare in sicurezza

Per la Polizia di Stato è arrivato il momento della campagna per viaggiare in sicurezza in collaborazione con Assogomma. Nei giorni scorsi, nell’Aula Magna della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, si è svolto incontro tra Assogomma e una trentina di operatori della Polizia Stradale del Compartimento Friuli Venezia Giulia.

Dai prossimi giorni, infatti il personale della Stradale, durante i normali controlli, effettuerà anche un’intensa sensibilizzazione degli automobilisti sull’importanza e la consapevolezza che lo pneumatico, essendo l’unico punto di contatto tra il veicolo e il suolo, sia un elemento determinante per la circolazione in sicurezza.

Il corretto equipaggiamento del veicolo costituisce, infatti, il primo passo per un viaggio sicuro. I controlli della Polizia Strade si collocano nel quadro delle attività di prevenzione.

Va ricordato che dal 15 aprile è bene provvedere, per chi le avesse montante, al ripristino dell’equipaggiamento estivo; inoltre, dal 15 maggio e fino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione. E’ un’infrazione che può dar luogo a sanzione.

Da sfatare la notizia che circolando con equipaggiamento invernale durante l’estate gli penumatici si deteriorano precocemente. Niente di più falso. E’ comunque opportuno provvedere al cambio stagionale perché alle temperature tipicamente estive, che arrivano a superare i 40° di temperatura esterna e i 50° o più sull’asfalto, uno penumatico invernale, su fondo asciutto può allungare la frenata rispetto a uno estivo di quasi il 20%. Esattamente come in inverno un pneumatico invernale accorcia la frenata rispetto a uno estivo, su fondo freddo non innevato, più o meno della stessa percentuale.

Dai controlli effettuati dalla Polizia Stradale emerge che in Italia diverse auto circolano con penumatici ‘fuori legge’ perché lisci, danneggiati visibilmente, con conformi alla carta di circolazione o non omologati. E’ importante, dunque, formare il personale affinché non si sottovaluti l’importanza della manutenzione del veicolo, di cui le gomme sono certamente un elemento strategico per la sicurezza.