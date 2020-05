L'Informagiovani di Udine riparte on line e chiede ai giovani del futuro post-Covid

Per continuare a offrire i servizi, anche in questo momento particolare, l'Informagiovani di Udine ha attivato nuovi canali per rimanere in contatto con il pubblico. Informagiovani è disponibile su Skype per richiedere informazioni e per le consulenze dello sportello IOL di orientamento al lavoro e dello sportello MOB di mobilità europea, sempre previo appuntamento.



Attivo anche il canale Instagram, con tante novità per essere sempre più vicini. Altre informazioni sono presenti sul sito internet, sulla pagina Facebook e su Twitter.

Gli operatori risponderanno, negli orari di front office, al nuovo numero di telefono, dove potrete contattare gli uffici anche tramite Whatsapp e Skype.



Lo staff sta lavorando per realizzare momenti di approfondimento, contenuti interattivi e spazi virtuali di partecipazione, oltre ai consueti incontri tematici. Inoltre l’Amministrazione comunale di Udine, su proposta del Consigliere delegato ai Centri di aggregazione giovanile, tramite l’Agenzia Giovani, ha lanciato il sondaggio I giovani al tempo del Coronavirus.

L’obiettivo è valutare e analizzare gli effetti dell’epidemia del Covid-19 sui giovani under 35, l’impatto delle restrizioni e le prospettive attuali e future.

I dati e le informazioni che verranno fornite saranno trattate in forma anonima ed esclusivamente per i fini della ricerca.