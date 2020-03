L'intrattenimento ai tempi dell'isolamento: affacciatevi alla finestra o usate i social

Obiettivo numero uno: non deprimersi. Oltre ai film, alle serie-Tv, ai libri e ai giochi in scatola, anche a Udine e in regione si moltiplicano le iniziative per cercare di dimenticare le restrizioni dovute alla guerra al coronavirus. Negli ultimi giorni diversi appuntamenti sono stati già calendarizzati, con dirette Facebook, performance artistiche o flash-mob musicali da creare affacciandosi alla finestra o dal proprio balcone. Dal 10 marzo, inoltre, è letteralmente 'esploso' l'uso della rete e dei social per tenersi in contatto, condividere informazioni, intrattenersi o sostenersi.

Un esempio è #iostoacasafvg, il gruppo Facebok aperto da Patrick Percic, noto animatore delle notti friulane, che ha aperto il gruppo "per poter condividere le sensazioni, le emozioni, le difficoltà e i disagi in modo da poter stare bene anche a distanza". "Là fuori - spiega Patrick - ci sono ancora le stesse cose e le ritroveremo quando avremo rispettato il nostro dovere civico".

Tra i tanti eventi organizzati, quello sicuramente più atteso è il flash-mob sonoro organizzato dai gruppi bandistici e dalle fanfare d'Italia, previsto questa sera dalle ore 18. "Apriamo le finestre, usciamo in balcone e suoniamo tutti insieme, anche se lontani", spiegano i referenti che con questa iniziativa proveranno a rallegrare le città del Fvg e d'Italia. Tutti i musicisti e i cittadini sono dunque invitati a prendere in mano uno strumento e a suonarlo. "Il nostro paese diventerà per pochi minuti un concerto gratuito".

Tra le varie attività organizzate in regione all'insegna del #restiamoacasa, c'è anche quella messa in piedi dagli artisti della regione sotto l'hashtag #iosonoMecenate. Partirà domani sera, dalle 21, con alcune dirette Facebook pubblicate sulla pagina del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG. Gli organizzatori ricordano il grave momento di difficoltà vissuto dalla categoria, prima ancora dell'arrivo degli ormai noti decreti dell'8 e dell'11 marzo. "Bisogna affrontare l’emergenza che stiamo vivendo pensando anche alla categoria più fragile e direttamente colpita - spiegano-. Ricordatevi di sostenere il lavoro degli artisti".