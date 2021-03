L'Isis D'Aronco di Gemona lancia il progetto per Udine Design Week 2021

Gli appuntamenti di Udine Design Week proseguono e fanno tappa nelle scuole. La scuola è ferma ma non si ferma: l’entusiasmo con cui gli studenti dell’Isis Raimondo D’Aronco di Gemona hanno accolto la proposta di collaborare con UDW fa capire come la manifestazione costituisca anche un efficace elemento motivazionale in questo periodo di pandemia.



Sabato 20 marzo, con inizio alle ore 10.30, avrà luogo il primo dei tre appuntamenti previsti con le scuole. Si terrà online con l’obiettivo di approfondire il tema Semplicità complesse, ma non solo. Forse non tutti sanno che l’Istituto D’Aronco vanta diversi indirizzi di studio, tra cui Grafica e Comunicazione: gli studenti sono stati coinvolti nella progettazione del book finale di Udine Design Week e il webinar sarà in parte dedicato proprio al lancio di questo progetto.



L’articolato incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del dirigente scolastico dell’Isis D’Aronco di Gemona, Pierluigi Fiorentini, e dall’intervento di Marianna Fantoni, Technical Director Office, Partitions and Acoustic Panelling Division Fantoni, che si soffermerà sul rapporto tra “Design e Sostenibilità”.Il tema di questa edizione di Udine Design Week, ‘’, sarà poi ripreso da Antonella Bertagnin, progettista di moda, e dalla video testimonianza di Virginio Briatore, filosofo del design, con letture a cura di Alessia Riva, studentessa di 5°A Grafica e Comunicazione.Un’ulteriore novità sarà presentata da Anna Aurora Lombardi, direttore artistico di UDW, che coglierà l’occasione per parlare del Museo del Design del FVG e mostrare il video dell’edizione precedente.Infine, ci sarà il momento più atteso dagli studenti con il lancio del progetto per UDW21 da parte dei ragazzi della classe 4°A Grafica e Comunicazione. A introdurlo saranno Daniel Amoroso, professore di indirizzo Grafica e Comunicazione, e Massimo Cum, Graphic Designer.Sarà possibile seguire il webinar dal link: