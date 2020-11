L'Isis Pertini di Monfalcone si presenta online

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Sandro Pertini” di Monfalcone si presenta online ai ragazzi e alle ragazze delle medie alle prese con la scelta della scuola da frequentare il prossimo anno. La particolarità del prossimo incontro di orientamento, in programma giovedì 26 novembre, è che il webinar sarà affidato agli alunni del biennio e del triennio del Pertini, i quali illustreranno, partendo dalla propria esperienza personale, le caratteristiche dei vari indirizzi di studio e degli stage della loro scuola oltre alle loro aspettative a livello di carriera.

Sono quattro i percorsi di studio da scoprire. Il primo, legato all’enogastronomia e all’ospitalità alberghiera, forma attraverso attività laboratoriali e tirocini sul territorio i futuri cuochi e gli addetti di sala. Il secondo, dedicato alla manutenzione e all’assistenza tecnica, prepara non solo gli elettricisti, i meccanici e i termotecnici di domani ma anche le maestranze che andranno a lavorare nei cantieri navali di Monfalcone, famosi a livello internazionale.

Il terzo corso di studi, incentrato sui servizi per la sanità e l’assistenza sociale, mira a sviluppare le competenze necessarie per operare in strutture socio-sanitarie, centri diurni e ricreativi, comunità educative, ludoteche e strutture per persone diversamente abili. L’ultimo indirizzo, quello turistico, è rivolto ai ragazzi che intendono lavorare nel settore turistico trovando impiego, ad esempio, nelle reception degli alberghi, nelle agenzie di viaggio o nei villaggi turistici. Al termine degli studi tutti i percorsi permettono l’accesso alle facoltà universitarie.

Per informazioni sul webinar e gli Open Day di dicembre e gennaio: luca.geroni@isispertini.net