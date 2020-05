L'istruzione e la formazione Tecnico Superiore in Fvg non si ferma

Sono 20 i percorsi gratuiti di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR FVG nel 2020: hanno per obiettivo la formazione di tecnici specializzati immediatamente inseribili in azienda e saranno avviati il prossimo autunno, in aula e laboratorio se le condizioni lo consentiranno, o parzialmente in modalità online se alcune misure di contenimento del rischio pandemia saranno ancora attive.

Progettati in sinergia tra enti di formazione, centri di ricerca, istituti di istruzione secondaria superiore, università e imprese, i percorsi IFTS sono un mix vincente di teoria e pratica mirato all’acquisizione di conoscenze e competenze avanzate e nascono dai fabbisogni del mercato del lavoro territoriale.

Rappresentano quindi un’ottima opportunità di formazione e una concreta possibilità di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

I percorsi IFTS sono gratuiti ed hanno la durata di 800 ore (480 in aula, 320 in stage). Richiedono la frequenza obbligatoria al 70% delle ore/corso per poter accedere all’esame ed aver diritto alla Certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore (livello EQF IV). La partecipazione ai corsi e il conseguimento dell’attestato IFTS consentono il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari da parte delle Università di Udine e Trieste agli studenti che vogliano in seguito iscriversi a corsi di laurea coerenti con la specializzazione IFTS conseguita.



I corsi IFTS realizzati nel recente passato hanno avuto una performance occupazionale più che positiva, con picchi che sfiorano 100% di inserimenti lavorativi, in particolare nell’ambito edile e in quello dell’informatica.1. Centro IFTS Edilizia, Manifattura e ArtigianatoCapofila Centro Edile per la formazione e la sicurezza (CEFS)2. Centro IFTS Meccanica e ImpiantiCapofila En.A.I.P. - Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia3. Centro IFTS Cultura, Informazione e Tecnologie InformaticheCapofila Consorzio Friuli Formazione4. Centro IFTS Servizi commerciali, Turismo e SportCapofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.r.l. impresa sociale5. Polo AgroalimentareCapofila CeFAP – Centro per la Formazione Agricola PermanenteI percorsi IFTS presentano il tratto comune di essere fortemente orientati all’innovazione e alla trasformazione digitale. Si tratta di fattori trasversalmente strategici per le realtà imprenditoriali regionali e nazionali, a maggior ragione in una fase particolare come quella che il tessuto sociale ed economico locale e globale sta vivendo a causa delle misure restrittive volte al contenimento della diffusione del COVID-19, e nella fase successiva di rilancio, quando le imprese dovranno affrontare la sfida della ricerca di una rinnovata competitività.Alcuni dei corsi progettati sono indirizzati a giovani under 30 disoccupati, inoccupati o inattivi; gli altri sono destinati a giovani e adulti, sia occupati che in cerca di occupazione. Requisito d’accesso per tutti è il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o professionale.Va chiarito comunque che l’ammissione ai corsi può essere consentita anche ai non diplomati in possesso di specifiche conoscenze e competenze, previo accertamento delle stesse attraverso il sistema VALID.Al sistema IFTS del Friuli Venezia Giulia è dedicata la piattaforma webdove gli interessati possono trovare tutte le informazioni e i dettagli in merito ai corsi e alle modalità di iscrizione e selezione. Il portale si rivolge anche al mondo della scuola e alle imprese, con sezioni dedicate alla richiesta di incontri e webinar online di orientamento ed alla candidatura ad ospitare tirocini.Percorsi dedicati ai soli disoccupati diplomati under 30:Centro Edilizia, Manifattura e ArtigianatoTECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE EDILE - Trieste [mdalbo@scuolaedilets.it | 040 2822461]TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE EDILE - Udine [casolin@cefsudine.it | 0432 44411]TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI DEL MADE IN ITALY - Cordenons (PN) [f.peruch@enaip.fvg.it | 0434 586411]Centro Meccanica e ImpiantiTECNICHE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE : CantieristicA navalE - trieste [kragel@enfap.fvg.it |040 3789431]TECNICHE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE - Pordenone [ial.regionale@ial.fvg.it | 0434 505511]TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO: DIGITAL MANUFACTURING - Pasian di Prato (UD) [l.gant@enaip.fvg.it | 0432 693611]Centro Cultura, Informazione e Tecnologie InformaticheTECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE: JUNIOR FULL STACK WEB DEVELOPER - Udine [alex.puntin@friuliformazione.it | 0432 276400]TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE: WEB CONTENT SPECIALIST - Gorizia [alex.puntin@friuliformazione.it | 0432 276400]Centro Servizi Commerciali, Turismo e SportTECNICHE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI CON ATTENZIONE ALLE RISORSE, OPPORTUNITÀ ED EVENTI DEL TERRITORIO TECNICHE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI: SPORT AND LEISURE MANAGEMENT – Latisana e Lignano (UD) [ial.regionale@ial.fvg.it | 0434 505511]TECNICHE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI CON ATTENZIONE ALLE RISORSE, OPPORTUNITÀ ED EVENTI DEL TERRITORIO TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI: TURISMO ACCESSIBILE – Trieste[040 3788888 | info@enaip.fvg.it]Polo AgroalimentareTECNICO DELLE PRODUZIONI SPECIALI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (PRODOTTI DA FORNO) - Trieste [micaela.miglietta@civiform.it | 040 9719811]TECNICO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E PRODOTTI ITTICI – Codroipo, Cividale e Pozzuolo del Friuli (UD) [p.alessandrini@cefap.fvg.it info@cefap.fvg.it | 0432 821104]Percorsi aperti a tutte le persone in età attiva disoccupate e/o occupate:Centro Edilizia, Manifattura e ArtigianatoTECNICHE INNOVATIVE PER L'EDILIZIA – Gorizia [mdalbo@scuolaedilets.it | 040 2822461]Centro Meccanica e ImpiantiTECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI (PLC e Industry 4.0) – Pasian di Prato (UD) [p.chiabai@enaip.fvg.it | 0432 693611]Centro Cultura, Informazione e Tecnologie InformaticheTECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE (DIGITAL LEARNING DESIGNER) - Pordenone [ial.pordenone@ial.fvg.it | 0434 505411]TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI DATABASE (SOCIAL MEDIA ANALYST) - Udine [basello.m@iresfvg.org | ippoliti.m@iresfvg.org | 0432 505479]Centro Servizi Commerciali, Turismo e SportTECNICHE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI CON ATTENZIONE ALLE RISORSE, OPPORTUNITA’ ED EVENTI DEL TERRITORIO (TECNICHE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI - FRONT OFFICE SPECIALIST 4.0) - Monfalcone [ial.regionale@ial.fvg.it | 0434 505511]TECNICHE PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (CSR ACCOUNTABILITY) - Udine [comuzzo.m@iresfvg.org | qualizza.m@iresfvg.org | 0432 505479]Polo AgroalimentareTECNICO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE AGROALIMENTARE E BIOLOGICA – Codroipo (UD) e Spilimbergo (PN) [p.alessandrini@cefap.fvg.it | 0432 821104]TECNICO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BEVANDE (VITIVINICOLO - BIRRA) – Cividale (UD) [valentina.pagano@civiform.it | 0432 705811]