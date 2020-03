L'Italia si illumina di meno

Anche quest’anno l'intera giornata di venerdì 6 marzo sarà dedicata alle azioni virtuose di razionalizzazione dei consumi, riutilizzando i materiali, recuperando e rigenerando gli stessi, attenzione allo spreco in tutti gli ambiti dei consumi: alimentari, trasporti, comunicazione) e alla promozione dell'uso della bicicletta e di tutti i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di rispetto per l'ambiente (bici, bike sharing, car sharing, mezzi pubblici, andare a piedi ).



In particolare quest'anno la giornata sarà dedicata alla piantumazione degli alberi, le piante ed il verde attorno a noi. Tutti i cittadini, nei limiti delle proprie possibilità, nella giornata del 6 marzo 2020 (e anche dopo!), sono invitati a seguire alcune buone abitudini:



Per ridurre i consumi di energia elettrica:

1° spegnere le luci quando non servono;

2° spegnere e non lasciare in “stand by”gli apparecchi elettronici;



3° sbrinare frequentemente il frigorifero, tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l'aria;Per ridurre i consumi di energia termica:4° per la cottura: mettere il coperchio sulle pentole ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola;5° per il riscaldamento: se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre;6° ridurre gli spifferi degli infissi riempendoli di materiale che non lascia passare aria;7° utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne;8° non lasciare le tende chiuse davanti ai termosifoni;9° inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;Per favorire la mobilità sostenibile e per ridurre i consumi di combustibile:10° utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta e tutti i mezzi a basso impatto energetico (bike sharing, car sharing, mezzi pubblici, andare a piedi) per gli spostamenti in città.Per aumentare gli alberi, le piante ed il verde attorno a noi:11° piantare un albero (un tiglio, un platano, una quercia, un ontano o un faggio) nel giardino della propria casa;12° ma a piantare anche, nel proprio appartamento:- sul balcone: un rosmarino, un ginepro nano, una salvia, un'erica o una pervinca major;- sul davanzale: un geranio, maggiorana, basilico, timo e prezzemolo;- sulla finestra: un giardino;- in un vaso appeso alla parete: viole del pensiero, ortensie e petunie, erba gatta.