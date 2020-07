L'Oasi dei Quadris di Fagagna a 'La vita in diretta'

L'Oasi dei Quadris di Fagagna approda su Rai1, venerdì 17 luglio, all'interno della trasmissione La vita in diretta, dalle 18 alle 18.30.

Le telecamere della seguitissima trasmissione tv faranno tappa nell'oasi friulana che ospita numerose famiglie di cicogne, centinaia di ibis eremita, i Konik - piccoli cavallini dell'est molto rari, discendenti diretti dei preistorici Tarpan che popolavano le vaste praterie europee, reintrodotti in Friuli per salvare i pascoli alpini -, oltre a numerose altre specie di animali.

Tra questi anche il cigno Ubi, che per anni ha vissuto nella roggia di Udine, davanti a Palazzo Belgrado, per poi essere trasferito all'Oasi dove ha trovato l'amore, mettendo su famiglia con un'esemplare femmina senza un'ala e già presente a Fagagna.

In tutto, quindi, nell'Oasi vivono circa un migliaio di animali, tra stanziali e migratori, come le cicogne che dalla metà di agosto cominceranno la migrazione, anche se – come sottolinea il presidente Enzo Uliana - “alcuni oramai non migrano e rimangono tutto l'anno a Fagagna”.

L'Oasi, che dopo il lockdown ha riaperto al pubblico nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, è visitabile dal lunedì al sabato, tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18, mentre le domeniche e i festivi dalle 10 alle 18. Per prenotare le visite scrivere a info@oasideiquadris.it o chiamare il numero 331 9788574.

Info su https://oasideiquadris.it/