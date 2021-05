L'Oasi dei Quadris lancia l'iniziativa 'Adotta una cicogna'

Siete appassionati di natura e vi piace sostenere progetti dedicati alla salvaguardia delle specie animali più minacciate? In Friuli, a Fagagna, da molti anni è attiva l'Oasi dei Quadris, dove trovano casa numerose famiglie di cicogne, che annualmente dopo la migrazione tornano a nidificare. Nascono, così', ogni anno decine di cicognini.



L'emergenza Covid non ha permesso all'Oasi – attualmente chiusa a causa di questione burocratiche - di programmare le visite al pubblico e quest’anno ha deciso di lanciare un'iniziativa che di certo troverà il sostegno di grandi e piccini. Con una piccola donazione, infatti, si potrà adottare un piccolo di cicogna o a distanza.



Per aderire all'iniziativa è sufficiente scegliere il nome del proprio cicognino, effettuare una donazione di 10 euro con versamento sul conto del progetto (Iban IT03C0863763820000023036710) oppure effettuando il versamento su PayPal (https://www.paypal.com/it/fundraiser/charity/3863053).



info@oasideiquadris.it

Una volta effettuata la donazione è necessario comunicare il tutto su uno dei canali social dell'Oasi o scrivendo ae lasciare la mail per ricevere il certificato di adozione del cicognino.Il nome del donatore o quello della famiglia sarà affisso con una targa sul muro delle adozioni dei cicognini.Il piccolo contributo servirà a far sì che l'Oasi dei Quadris continui a rimanere perfetta per tutti i suoi ospiti con zampe, ali e zoccoli. Nell'oasi friulana, infatti, trovano casa anche centinaia di- piccoli cavallini dell'est molto rari, discendenti diretti dei preistorici Tarpan che popolavano le vaste praterie europee, reintrodotti in Friuli per salvare i pascoli alpini -, oltre a numerose altre specie di animali.

In tutto, quindi, nell'Oasi vivono circa un migliaio di animali, tra stanziali e migratori, come le cicogne che dalla metà di agosto cominceranno la migrazione.