Dopo il successo della prima serata di ‘Luci & Ombre sul Carso della Grande Guerra’, iniziativa della Pro Loco Fogliano Redipuglia giunta alla sua quattordicesima edizione, giovedì 16 luglio è in programma il secondo appuntamento dal titolo ‘Lo stivale sul collo’.



Cornice dell’evento la Dolina dei Bersaglieri o dei Cinquecento, inserita all’interno dell’omonimo Comprensorio difensivo e parte del Monte Sei Busi, alle spalle del Sacrario di Redipuglia. Luci & Ombre è nata come uno spettacolo capace di rievocare atmosfere e storie mediante un sapiente gioco di luci, fumi e suoni. Lo stesso ‘teatro’ che è poi la Dolina dei Bersaglieri, cui fa da sfondo il Posto di Primo Soccorso è fortemente evocativo e non abbisogna di scenografie particolari, specie dopo il tramonto del sole.



La seconda serata, in programma il 16 luglio, ‘Lo stivale sul collo’, racconterà l’occupazione austriaca a Treppo Carnico tra il 1917 ed il 1918 attraverso uno spettacolo in atto unico di Carlo Tolazzi con Marianna Fernetich. L’esperienza dell’occupazione in un piccolo comune della Valle del But in Carnia diventa paradigma per raccontare la pesantezza di un’invasione che interessò, alla fine, tutto l’Alto Friuli.



Per prenotarsi è necessario telefonare allo 0481 489139 o al 3461761913 oppure inviare un’email a info@prolocofoglianoredipuglia.it.