L'Officina della creatività all'Immaginario Scientifico

All’Immaginario, si sa, è “vietato non toccare”: ora è il momento di personalizzare! Domenica 1 dicembre all'Immaginario Scientifico di Pordenone c'è l'Officina della creatività. Durante l'orario di aperutra, dalle 10.00 alle 18.00, i visitatori potranno decorare un “exhibit” del museo, con materiali, strumenti e un po’ di creatività.



Nella sezione interattiva del museo sarà così possibile ripensare decorare secondo la propria fantasia l'exhibit “Sfera fluttuante”: a disposizione del pubblico ci saranno colorati materiali, strumenti utili e piccoli oggetti che si potranno utilizzare per personalizzare a modo proprio questo apparato interattivo. Si potrà lavorare da soli o condividendo le idee in gruppo, mettendo a disposizione la propria creatività e la manualità.



Il costo dell'attività è incluso nel biglietto d'ingresso al museo, e non è necessaria la prenotazione.



Per tutta la giornata inoltre (dalle 10.00 alle 18.00), i visitatori di tutte le età potranno sperimentare e scoprire la scienza in prima persona, con gli apparati interattivi della sezione museale Fenomena, tutti da toccare e provare. Nello spazio Kaleido sarà possibile scoprire la scienza attraverso splendide immagini e musiche emozionanti. Nel planetario Cosmo ogni ora a partire dalle 15.00 sarà possibile fare visite guidate per scoprire le stelle e i pianeti visibili in questo periodo dell'anno.